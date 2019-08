La UCR cruzó a Daniel Katz: "No se puede contradecir así"

A través de un comunicado, la conducción del radicalismo cuestionó los dichos que hizo el ex intendente en 0223 Radio tras la derrota de Vilma Baragiola en las Paso.

"No se puede ser protagonista y espectador al mismo tiempo". Ésa es la sentencia que lanzó la conducción del radicalismo en referencia al ex intendente Daniel Katz, a quien cuestionaron por las declaraciones que hizo tras la derrota de Vilma Baragiola en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (Paso) de Juntos por el Cambio.

A través de un comunicado que difundieron desde el comité local en las últimas horas, referentes del partido centenario remarcaron que "los valores radicales no son un slogan de campaña". "El radicalismo, en su totalidad, construyó un proyecto en unidad y consenso detrás de la candidatura de Vilma Baragiola y toda la dirigencia partidaria tuvo un rol preponderante que acompañó con convicción y sumó equipos de trabajo", afirmaron.

Desde el Plenario UCR Mar del Plata Batán le cuestionaron a Katz que actúe como "protagonista y espectador al mismo tiempo". "Se tomó el mismo camino que hoy, ante un resultado adverso, Katz cuestiona aunque él fue parte central en las decisiones tomadas", recordaron.

"Este partido siempre aceptó discusiones internas. Nunca rehuyó al disenso. Pero es importante marcar una diferencia: una cosa es tener puntos de vista diferentes sobre un mismo tema y otra cosa es contradecir lo que se ha acordado previamente", sentenciaron.

El comunicado surge después de las declaraciones que hizo en los estudios de 0223 Radio el ex intendente, quien había considerado que el radicalismo "se equivocó en ir a disputar a un territorio que no es el propio". "Vilma ha terminado de entender que no le tienen confianza para administrar la ciudad y eso es doloroso e incómodo", señaló.

El texto lleva el respaldo de Ariel Martínez Bordaisco; Leandro Lavitman; Verónica Hourquebie; Sebastián Méndez; Marianela Romero; Cristian Cativiela; Angela Romano; Marcelo López; Aldana Vázquez; Viviana Araujo; Alejandro Arcamone; Julia Carballeda; Carola Castro; Christian Tasca; Ana Vernetti; Oscar Rossi; Andrea Denis; Gustavo Pujato; Miriam Di Lellia; Martin Iezzi; Evelina Mazzola; Sebastián Sirochinski.

Comunicado completo

"Los valores radicales no son un slogan de campaña. Son miles de horas recorriendo los barrios, escuchando y buscando estar siempre cerca de los vecinos. Son la conformación de equipos técnicos, con hombres y mujeres que aportan ideas y propuestas con seriedad y responsabilidad en cada acto eleccionario. Esos valores son los que representó Vilma, y tantos otros importantes dirigentes del partido en las elecciones primarias del pasado 11 de agosto.

El radicalismo, en su totalidad, construyó un proyecto en unidad y consenso detrás de la candidatura de Vilma Baragiola y toda la dirigencia partidaria (incluido Daniel Katz) tuvo un rol preponderante: acompañó con convicción, sumó equipos de trabajo; y así se logró una propuesta que representó el ideario radical.

La verdad es que no se puede ser protagonista y espectador al mismo tiempo. Ese es el equívoco que comete el ex intendente al cuestionar en recientes declaraciones públicas el camino que se tomó para competir en las recientes elecciones primarias de Juntos por el Cambio: el mismo camino que hoy, ante un resultado adverso, Katz cuestiona aunque él fue parte central en las decisiones tomadas.

Este partido siempre aceptó discusiones internas. Nunca rehuyó al disenso. Pero es importante marcar una diferencia: una cosa es tener puntos de vista diferentes sobre un mismo tema y otra cosa es contradecir lo que se ha acordado previamente.

Por eso, la familia radical de Mar del Plata y Batán llama a la reflexión a sus dirigentes y representantes: la democracia es sana porque, entre otras cosas, enseña a interpretar resultados desfavorables, escuchando a la ciudadanía, sin rotular culpables. Es el mensaje que el radicalismo, en su conjunto, debe dar en este momento".