El municipio criticó el Censo Popular: "La calle no es una foto de dos días"

Desde el Gobierno consideraron que el informe de las organizaciones "no tiene rigurosidad metodológica" y le atribuyeron condimentos "políticos".

Desde el Municipio criticaron y desmintieron algunas de las conclusiones que arrojó el primer "Censo Popular" de personas en situación de calle que impulsaron diferentes organizaciones en Mar del Plata y pidieron dar debates con "honestidad política e intelectual" al asegurar que el trabajo realizado está teñido por un condimento "político".

Leticia González, la coordinadora del Programa de Atención a Personas en Situación de Calle, consideró que el informe no tiene "ninguna rigurosidad metodológica" y dijo que "no compartir" los números del documento que se reveló este martes, y en el cual se asegura que hay 437 personas en situación de calle en Mar del Plata y Batán.

"No creo que haya esa cantidad de gente en calle. La verdad que no es nuestra experiencia y nosotros sí estamos todas las noches. No voy a entrar en tecnicismos pero hay que entender que la calle no es una foto o un corte de uno o dos días; esto varía todas las noches. Puede ser que en una noche una persona no tenga dónde dormir pero eso no significa que esté en situación de calle", sostuvo.

La funcionaria aseguró que hay "información desacertada" en las conclusiones que revelaron las organizaciones y también cuestionó que no haya habido una consulta previa al Municipio sobre la forma de realización del censo. "Sé que fueron al Nazaret y que en Plaza Rocha estuvieron una noche porque ahí los atendí yo pero no hicieron ninguna consulta", indicó.

Bajo esta misma línea, González desmintió que no haya espacios para alojar mujeres en situación de calle y aseguró que, desde enero hasta la fecha, se ha brindado asistencia a un total de treinta personas de sexo femenino. "Ahora tenemos siete personas pero tampoco es que están en situación de calle sino que son personas atravesadas por una coyuntura particular", aclaró.

"En nuestro trabajo cotidiano, que es todos los días las 24 horas, no hay chicos ni familias en situación de calle. Son muy pocas las mujeres en situaciones así y en este momento hay entre tres o cuatro que se niegan a ser asistidas pero nosotros las conocemos con nombre y apellido y pasamos con el Same para verlas", garantizó, ante la consulta que le hizo 0223.

Sobre el lugar de alojo que se destina, la representante de la Secretaría de Desarrollo Social dijo que se encuentra sobre Cerrito, en la manzana que involucra a esta calle y 12 de Octubre. "Ese lugar lo usamos para personas que requieren un mayor cuidado por cuestiones de salud o para mujeres. Y también llegamos a usar el Hogar Galé si es que vemos a una mujer con una criatura", detalló.

"La verdad que queda tanto por hacer con las personas que están en situación de calle que no entiendo esta cosa de fijarse en la cantidad que hay. Podrían aportar dando otro tipo de debates o aportes de servicios", cuestionó, y agregó: "Tenemos un buen equipo de trabajo con 25 personas pero tenemos muchísimas dificultades porque todavía faltan muchas cosas por hacer a nivel de política social".

Al mismo tiempo, González no anticipó mayor intención de dialogar con los impulsores del censo, entre los que se encuentra la organización Casa Puentes, al sostener que su gestión mantiene un intercambio con "los actores que trabajan en serio en la calle", como los responsables de la Noche de la Caridad y del Hogar Nazaret, según ejemplificó. "No creo que haya intenciones de la gente de Casa Puentes de trabajar con nosotros", señaló.

La coordinadora del Programa de Atención a Personas en Situación de Calle también fue muy crítica por la presencia dirigentes del kirchnerismo en el acto de presentación de los resultados del "Censo Popular". "Acá hay un condimento político sin ninguna duda. Estamos a un mes de las elecciones y nos presentan un informe absolutamente negativo con la presencia de la lista de candidatos para las elecciones", razonó.

"Daniela Castro milita en el Frente de Todos y Fernanda Raverta (NdeR: candidata a intendenta) también estaba en la presentación. Pero ella también debería buscar información de lo que se hace a nivel de política pública y no sentarse a escuchar datos de un censo que ni sabemos cómo se relevó", consideró.

En este marco, la funcionaria insistió en su pedido a la dirigencia política opositora de dar "debates con honestidad política e intelectual". "La concejala Marina Santoro también nos hizo muchos pedidos de informes y todo lo que le contestamos no le sirve. Y sigue pensando que todo lo que hacemos está mal. Hay que repensar algunas posturas", reclamó.