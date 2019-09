Raverta, sobre la pobreza y la indigencia: "Este modelo no da para más"

La candidata a intendenta del Frente de Todos arremetió contra Cambiemos por los registros locales. "No podemos naturalizar que en Mar del Plata haya 30 mil nuevos pobres", aseguró.

Luego de los índices de pobreza e indigencia que dio a conocer este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la candidata a intendenta de General Pueyrredon por el Frente de Todos, Fernanda Raverta, expresó su preocupación en relación a los números que registran Mar del Plata y Batán y aseguró que "este modelo económico no da para más".

Luego de que el organismo revelara que 187.913 marplatenses están por debajo de la línea de la pobreza y 39.944 no alcanzan el umbral de indigencia, Raverta aseguró que "hay que trabajar mucho para cambiar esta realidad". "Necesitamos que Mar del Plata se ponga en marcha y Argentina vuelva a ponerse de pie”, sostuvo.

En tal sentido, la candidata a intendenta arremetió contra la gestión nacional, provincial y municipal de Cambiemos y afirmó que "estos datos muestran el fracaso de las políticas públicas que se llevaron adelante en los últimos años". "Uno de cada tres marplatenses es considerado pobre. Y a eso hay que agregarle el dato de la desocupación que en la ciudad trepa al 13,4%, siendo la mayor del país”, manifestó Raverta.

A raíz de estos números, la diputada nacional incriminó al Estado, al cual indicó como el "responsable de cuidar, equiparar oportunidades y generar las condiciones para el desarrollo de la sociedad". "Este modelo económico caracterizado por el aumento permanente de la pobreza, la inflación y la caída de la economía muestra a las claras que estamos en emergencia”, puntualizó la candidata.

Para finalizar, Raverta pidió "dar vuelta la página" y resumió: "En nuestra ciudad pasamos de tener un 24,8% (157.734 pobres) en el segundo semestre de 2018 a un 29,5% (187.913) en el primer semestre de 2019. No podemos seguir tolerando que haya más pobreza, no podemos naturalizar que en Mar del Plata haya 30 mil nuevos pobres. Este modelo económico no da para más”.