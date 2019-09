Montenegro: "Con la seguridad no se puede improvisar"

El candidato a intendente aseguró que su equipo tiene experiencia y gestión en la materia y que de ser el próximo jefe comunal su despacho funcionará en el COM.

El candidato a intendente del partido de General Pueyrredon de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro, reconoció las falencias en materias de seguridad en Mar del Plata y aseguró que para resolver esta problemática es necesario poseer conocimiento sobre el tema.

El ex ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aseguró que "con la seguridad no se puede improvisar", a la vez que la calificó como "un problema histórico de Mar del Plata". En este sentido, Montenegro resaltó que para resolver la inseguridad no basta con colocar más cámaras de monitoreo o patrulleros, sino también es necesario "conocer los mapas de calor, las zonas y horarios en que cometen más delitos, qué tipos de delitos, y actuar en consecuencia".

"Tenemos ese conocimiento y la experiencia de gestión”, sostuvo Montenegro. El candidato oficialista para la intendencia de Mar del Plata y Batán se ilusiona con ocupar el despacho principal de la Municipalidad a partir del 10 de diciembre por lo que aseguró que, en caso de ser el próximo jefe comunal, su despacho funcionará en la sede del Centro de Operaciones de Monitoreo (COM), ubicado en Juan B. Justo al 3600. "Entiendo que es la mejor forma de supervisar la coordinación entre todas las áreas", indicó.

"Cuando hablamos de un gobierno local moderno y eficiente también estamos hablando de seguridad y cuando decimos que Mar del Plata tiene que ser administrada y gobernada como si fuera una Provincia también es esto: es entender que el problema de la seguridad es complejo e implica muchas aristas que deben ser tenidas en cuenta al momento de gestionar”, concluyó.