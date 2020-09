Marcos Gutiérrez: "No hay que construir relatos que generen acciones violentas"

El concejal del Frente de Todos, Marcos Gutiérrez, pidió "no construir relatos que generen acciones violentas" después del exabrupto que protagonizó Horacio Taccone, el presidente del bloque de Acción Marplatense, y que motivó la suspensión de la última sesión ordinaria que se celebraba el viernes y que era clave para la aprobación de diferentes proyectos que apuntan a motorizar la actividad de distintos sectores económicos como la gastronomía.

En declaraciones a 0223 Radio, el edil entendió que "no hay que minimizar nada" y si bien reconoció que "cualquier persona puede tener un exabrupto" al mismo tiempo entendió que en el ámbito de instituciones democráticas como el Concejo Deliberante "hay que cuidar las consideraciones hacia personas con responsabilidades políticas".

"Siempre hay que mirar estas cosas con un marco de grandeza; entre oficialismos y oposiciones siempre hay miradas distintas. Solo hay que cuidar las formas, construir y creo que están dadas las condiciones para avanzar en ese sentido", consideró, y señaló: "Hay que construir relatos que le hagan bien a nuestra ciudadanía y no que generen acciones violentas".

La tensión se había desatado en torno a un proyecto de Taccone, que proponía que la gastronomía funcione al aire libre durante la cuarentena que rige en Mar del Plata Al haber sido elevado sobre tablas, el expediente requería de la aprobación de una mayoría agravada pero como el Frente de Todos se abstuvo de votarlo anuló cualquier posibilidad de aprobación inmediata.

El líder de AM acusó a Gutiérrez de "faltar a su palabra" y señaló, en el recinto: "Yo sé porque no lo va aprobar: porque quiere que Acción Marplatense desaparezca. Pero le digo al concejal Gutiérrez que el único modo de que me haga desaparecer, es, si tiene testículos, que vaya a comprar una 45 y me pegue un tiro en la frente".

Las declaraciones merecieron un inmediato repudio de los pares del Frente de Todos que reclamaron una sanción contra la figura de AM. El presidente del Concejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco, llamó al orden y dejó constancia en actas de la falta del edil sin pasar a mayores consecuencias, lo cual fue respaldado por el oficialismo y el radicalismo.

Pero por el clima de tensión que se vivía, la concejala Vilma Baragiola hizo el pedido de un cuarto intermedio que puso fin a la acalorada discusión que se extendió desde el viernes a las 15.

Este martes, hubo una reunión de presidentes de bloque donde se acordó la continuidad de la sesión ordinaria para este jueves, según lo que confirmó Marcos Gutiérrez. "Hay diferentes temas a tratar para mejorar la calidad de los vecinos y vecinas y por eso entendemos que es urgente que se retome esta sesión interrumpida por una situación lamentable", declaró.

En el orden del día de la sesión, esperan tratamiento proyectos con la propuesta del concejal de Vamos Juntos, Nicolás Lauria, para habilitar a los comerciantes gastronómicos a instalar "decks" en los espacios públicos a través de permisos precarios.

También, otro de los expedientes con importante impacto para el Ejecutivo, es el que está relacionado con la generación de la red de ciclovías, que, en principio, contaría con todos los consensos para su sanción.

Durante el viernes, solamente se aprobó la prorroga por 90 días de la Emergencia Sanitaria en General Pueyrredon y la iniciativa del Frente de Todos para habilitar la creación de "corredores gastronómicos" cuando los índices epidemiológicos de la pandemia del Covid-19 lo permitan.