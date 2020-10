Reclaman que el Gobierno garantice computadoras e internet para alumnos y docentes

Representantes del sector educativo en Mar del Plata volvieron a pedir respuestas del Gobierno para que garantice el acceso a computadores e internet a alumnos y docentes ante la problemática que supone la falta de continuidad pedagógica en el contexto de la pandemia del coronavirus.

"Lo que solicitamos es que el Estado se haga cargo de esta cuestión liberando la conectividad y repartiendo para cada alumno y docente de la Provincia que necesite los tecnológicos para que pueda haber una continuidad pedagógica", sostuvo Roberto Rodríguez, delegado de la Escuela N°33 de la ciudad.

El docente aseguró que con la pandemia y la llegada de la educación virtual "muchos chicos han quedado afuera por no poder contar con los elementos necesarios". "El Estado debe hacerse cargo de algo que no solo está planteado en la Constitución sino en la ley de educación nacional que no es otra cosa que garantizar el derecho a la educación", insistió.

Rodríguez dijo que el pedido que se formalizó a través de una nota dirigida al jefe distrital, Diego Reinante, se funda por las perspectivas que ya hay para el 2021, donde también se vaticina un "panorama muy oscuro" para el desarrollo normal de las clases. "Va a ser muy difícil retomar la actividad el año que viene", advirtió.

"Hay docentes que no tienen posibilidad de tomar cargos y demás, y no es tan sencillo brindar las clases a distancia. Desde el Gobierno solo se dio una posibilidad de endeudamiento para comprar computadoras pero no nos parece justo tener que comprar nuestras herramientas de trabajo", cuestionó.

En declaraciones a 0223 Radio, el trabajador de la educación consideró que "hacen falta públicas para atender" este tipo de falencias y desmintió la información difundida por el gobierno de Axel Kicillof, quien habían asegurado que solamente el 10 por ciento de los alumnos bonaerenses no había podido mantener la continuidad pedagógica.

"Los números oficiales no son reales. Hay que entender que muchas familias cuentan con un solo celular, que generalmente no tiene una conectividad libre, y se trabaja con datos. Y ese celular después se comparte entre tres o cuatro hermanos. Hay chicos con una conectividad casi nula. Y al no haber datos liberados, también se vuelve dificultoso más allá de los casos que sí cuentan con los elementos tecnológicos", planteó.

Rodríguez también sostuvo que cualquier elemento tecnológico que permita el acceso a clases también debería ser considerado como "esencial" por parte de las autoridades. "Esto va más allá de la pandemia. Es lo mismo que cuando antes hablábamos del libro", comparó.