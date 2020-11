"Se cumplen 4 meses del fusilamiento de mi hijo"

A cuatro meses del asesinato de Brandon Romero familiares y allegados del joven se reunieron en las puertas de Tribunales para reclamar Justicia por lo que consideran fue un “fusilamiento” y pidieron celeridad en el avance de la investigación.

En diálogo con 0223, Romina Romero, madre de la víctima, aseguró que aún no hay avances en la investigación. “Hoy se cumplen cuatro meses del fusilamiento de mi hijo y estamos como al principio. No hubo ningún avance. Aparentemente la semana que viene recién se va a hacer el peritaje de los celulares de la Policía, pero como todavía están en poder de sus dueños, no sabemos qué pueden llegar a encontrar”, dijo.

“A mi hijo lo fusiló la Policía. No era un mal pibe, se levantaba todos los días a trabajar”, aseguró Romero al tiempo que recordó que según las pericias, hay 7 tiros en el cuerpo de Brandon. “El estaba desarmado,”, dijo.

Además la mujer señaló que desde el primer momento la familia pide justicia. “Me tuve que poner a leer todo el experdiente yo. No quise ver las fotos, pero sé que mi hijo quedó destrozado”, explicó.