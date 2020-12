Se dilata la elevación a juicio de Ricardo Rodríguez, el femicida de Claudia Repetto

Las expectativas de la familia de Claudia Repetto, la vecina del barrio Termas Huinco que fue asesinada a principios de marzo en manos de Ricardo Rodríguez, respecto de la posibilidad de un juicio en 2021 podrían quedar truncas en los próximos meses: a pesar de la confesión que hizo el propio femicida, la Justicia todavía reclama por esta fecha más pruebas en la pesquisa para llevar a debate oral al imputado.

En noviembre, se solicitó una prórroga de dos meses en la investigación que quedó a cargo del responsable de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº7, Leandro Arévalo, después de que en una primera instancia Fernando Castro solicitara la declinatoria de la intervención al entender que la muerte de la mujer tuvo lugar antes de que comenzara el turno de su fiscalía.

La última extensión del plazo de instrucción se fundamentó para poder incluir al expediente un informe más detallado sobre una serie de pruebas de ADN realizadas, según lo que explicaron fuentes judiciales ligadas al caso que consultó 0223.

Con los resultados que arrojen esos exámenes, se busca aportar otro elemento a la causa para robustecer la hipótesis que tiene como único y principal acusado del femicidio a Ricardo Rodríguez. Hasta la fecha, la prueba más contundente que pesa en su contra es la confesión que hizo a la Justicia después de permanecer prófugo durante casi un mes.

“Me puse celoso porque se iba a ver al tipo de la camioneta blanca, me agarró algo por dentro y no me acuerdo que pasó. Pero la quise revivir”, dijo el hombre de 54 años en la indagatoria a la que se sometió en el palacio de Tribunales.

De cumplirse con los plazos previstos en la etapa investigativa, la requisitoria de elevación a juicio a la Justicia de Garantías se produciría en febrero, por lo que - en caso de que se haga lugar al pedido de la fiscalía de Arévalo - el debate podría tener lugar a fines de 2021 o recién en el transcurso de 2022, según señalaron las mismas fuentes.

Las demoras también están asociadas a las diferentes eventualidades que generó para el Poder Judicial la irrupción de la pandemia del coronavirus a raíz del parate general de las actividades. "Todos los juicios de este año se han postergado para el 2021. Así que los ni siquiera tienen fecha estarán muy postergados", se explicó.

Ricardo Rodríguez permanece alojado desde fines de marzo en la Unidad Penal Nº44 de Batán bajo la imputación del delito de homicidio de una mujer agravado al ser cometido por un nombre mediando violencia de género.