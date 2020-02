Luciano Crispi: "El teatro independiente es cada vez más valorado por el público"

Protagoniza dos de las obras de teatro alternativo más convocantes de la temporada que, este año, los encuentra trabajando a sala llena. Recientemente nominado como mejor actor protagónico de drama en los premios Estrella de Mar, Luciano Crispi estuvo en la redacción de 0223 y habló sobre el fenómeno del verano marplatense.

“Estamos super felices. Vinimos con la corazonada de que nos iba a ir bien, por lo que habíamos vivido la temporada pasada, pero la verdad que no nos esperábamos tener que agregar funciones” comienza diciendo Luciano Crispi, protagonista de “Menea para mi”.

“El teatro independiente tiene un lugar más valorado entre el público y eso está buenísimo- Es un reconocimiento a tu esfuerzo también”, dice el actor y bailarin que, además de protagonizar “Menea para mí”, integra el elenco de “Lo que quieren las guachas” y se encarga de la técnica en “Gorila”.

Es que las salas de El Club del Teatro, el Séptimo Fuego y Melany, en las que presentan las diferentes propuestas se llenan en cada función “y las reservas a veces la gente las hace una semana antes. Es muy loco”, dice el joven actor.

Cada noche, con las diferentes propuestas, junto a sus compañeros de elenco (en su mayoría jóvenes egresados del Iuna) relata diferentes aspectos de la vida en la marginalidad, discriminación incluida, con humor negro, romance, violencia, drama.

“No te digo que vas a cambiar tu visión de la marginalidad o que salgas del teatro, veas un trapito y de golpe hagas un clic. Te mostramos una parte y lo dejamos ahí. Vos ves que hacés con eso. Son obras que te dejan regulando, más “Menea” y “Guachas” son obras que están muy atravesadas por lo corporal”, relata Crispi.

Consultado sobre cómo le llegó la propuesta para encarnar primero a “El Masi” y después integrar los otros elencos, Luciano cuenta que “Era amigo de “Cumbi” (la directora de la trilogía) y sabía que estaba buscando actores para Menea, le dije que me tenga en cuenta y ella me comentó que se trataba de una obra así y así, que no es para nada mi onda y me interesó ese desafío actoral, hice el casting y quedé”, recuerda.

“Al tercer mes pensé en bajarme del proyecto. Pero mi ego de actor no me lo permitió”, asegura. Esa decisión se debía a que “tenía un trabajo enorme y sentía que el personaje me sobrepasaba, al ser una obra tan corporal y también los prejuicios que uno tiene. Pero dije lo voy a sacar, fue un trabajo muy grande construir a Maxi”, recuerda.

Desde su estreno, la trilogía obtuvo la mención especial del Premio Vilches y el Estrella de Mar por Mejor Obra de Teatro Alternativo por Lqqlg en 2020 y Mpm en 2019. Consultado por cómo tomó su nominación como Mejor actor Protagónico de Drama junto a Mauricio Dayub y Juan Leyrado, Luciano cuenta que “fue increíble. Cuando Paula (la encargada de prensa) nos pasó el listado, pensé que era un listado preliminar y me dijo que era el definitivo. Me quedé mirando la pantalla sin moverme. No lo podía creer. Obvio que una vez que llegué al evento, alfombra roja y todo yo quería ganarlo. Pero tenía una terna increible” cuenta entre risas.

Cuándo y dónde ver sus obras

Los sábados a las 21 en El Club del Teatro (Rivadavia 3422) es el turno de “Gorila”, un thriller psicológico donde aborda la discriminación que se da entre vecinos de una pensión del conurbano bonaerense.

Luego a las 23 en el mismo espacio, (también los jueves a las 21:30 y además domingos a las 20 en la sala Melany de San Luis 1750) se puede ver “Menea para mí”, en su segunda temporada junto al mar, ganadora del Premio Estrella de Mar 2019 como Mejor Obra de Teatro Alternativo.

Y “Lo que quieren las guachas”, considerada por La Nación y Página 12 entre las 10 mejores del año en la cartelera, con doble función debido a la gran afluencia de público, los miércoles a las 21 y 23:30, en El Séptimo Fuego (Bolívar 3675).