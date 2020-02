Cristian Castro: "Mi carrera es más de resistencia"

Con 45 años y 30 de carrera, el cantante y compositor Cristian Castro se prepara para presentar en Mar del Plata con localidades agotadas su The Hits Tour 2020. Antes del show, habló con 0223 sobre su presentación, su presente musical, sus proyectos y su relarción con la prensa.

“Lleno de energía y con ganas de seguir cantando”, así define su presente el cantante y compositor mexicano Cristian Castro que, este sábado y domingo se presentará en Mar del Plata con su show The Hits Tour 2020, un show íntimo en el que repasa su prolifera carrera

Luego de disfrutar un día de relajación en “La Felíz”, el reconocido artista habló con 0223.

”Es un show que es casi repentino, pero tenía muchas ganas de estar aquí, hacía años que no visitaba la ciudad y la posibilidad de estar en un teatro nuevo me pareció que no la podía desaprovechar”, comienza diciendo el aclamado cantante.

En una extensa charla, agregó que “siempre es un gusto venir a la Argentina, ustedes son un público muy especial, efusivo. Les encanta cantar y a mi tambien!”, dice entre risas.

- Imagino que no es tan sencilla la elección del repertorio cuando tenes una carrera de tanto tiempo

- Tú sabes que ¿Te digo vos o tú?

- Como te resulte más cómodo

- Vos sabes que para estos shows imprevistos he seleccionado las canciones que más gustan y con las que siento que hay una energía especial. Por supuesto que estarán “Lloviendo estrellas” y “Lloran las rosas” y temas más del rock pop como “Azul” pero también habrá sorpresas y estrenaré un tema.

- Prácticamente creciste arriba de un escenario, ¿Como fue eso?

-Es cierto que he crecido de golpe, pasé de niño a adulto demasiado rápido y ha sido difícil. por momentos me ha costado tener un orden, tratar de estar en condiciones, alimentarme bien, cuidar la salud también. Es increíble cómo más que nada en el comienzo puedas perder un poco el control de todo. La verdades que me gusta perder el control y desequilibrarme haciendo lo que me gusta.

Pero tienes razón en que ha sido una niñez y una adolescencia un poco atípica.

- ¿En algún momento dudaste sobre seguir en el ambiente?

- Lo he pensado alguna vez. Pero también me he planteado mi carrera como una carrera de resistencia. La vida se te viene encima por momentos y tienes que buscar la creatividad en lugares poco comunes. La resistencia se ha convertido en lo más importante. No trabajé para ser uno, sino que he trabajado todos estos años para mantenerme. Creo que el que más resiste es el mejor.

Claro que ya con los años uno se va dando cuenta de ciertas cosas y busca quizá bajar la intensidad, hacer menos presentaciones y dedicar más tiempo a la familia y a las relaciones personales.

- En tu ultima visita a Argentina dijiste que no estabas “tan decidido a ser feliz”...

- Si, lo he dicho y todavía no me he decidido porque no he encontrado todavía la cima. He tomado malas decisiones… La única cima no está en el trabajo, está en la pareja. Y no la he encontrado. Para sentir que realmente puedo ser feliz tengo que trabajar esa cima, ya sé que vas a pensar que soy mujeriego…

-¿Estás pendiente de lo que crea la prensa?

-No, sé que no he sido correcto siempre. No soy un rebelde pero si hubiese estado preocupado por las criticas y los medios no hubiese hecho muchos comentarios, o no seria auténtico¿sabes?. no me interesa quedar bien hablando. No soy bueno en eso, soy bueno cantando. Entonces creo que el foco tiene que estar puesto en lo que haces en tu rol, no en lo que dices, en el escándalo, en tu vida privada….

- Siempre hay cosas que a uno le gustarían hacer. De momento estoy dedicado a este tour y a la grabación de mi nuevo material que realmente es muy altanero

-¿Cómo es eso?

- Es un disco con mucho trabajo arriba, con temas muy altos. Claro que va a haber baladas, pero tendrá temas de rockpop al estilo de “Azul”. Me gusta el reto de seguir haciendo canciones que son del gusto del público y quiero también incursionar en otros géneros. Tengo ganas de hacer un disco country, pero que sea super country clásico ese es un gran pendiente. También he grabado temas de Sandro en un disco que tengo bastante escondido

- ¿Además de Rosa Rosa qué temas grabaste?

-Tendrás que esperar a que salga a la luz el disco (rie). Disfruto mucho que no haya sido revelado en su totalidad, que esté guardado. Realmente creo que en todos los temas de sandro que grabé he alcanzado el máximo de calidad que un artista de su talla merece para ser homenajeado.

- Hablabas de incursionar en otros géneros, ¿Cómo conviven el cantante que llena estadios haciendo baladas y temas de pop latino con el fan del heavy metal?

-Es que toda la música me gusta. Descubrí el rock en Argentina. Ustedes tienen un rock con influencia británica y estadounidense por supuesto, pero es muy suyo. Lo descubrí en un viaje que hice con mi madre en los 80. Soy muy ochentoso, el rock que ustedes tienen de fines de los setenta y los ochenta es maravilloso.

Ahora tengo mi banda de rock alternativo, que se llama La Esfinge grabé un disco y tenemos planeado grabar otro y con ese segundo disco hacer una gira y venir a la Argentina.

-¿Pensas que tus fans lo van a recibir de la misma manera que recibieron “Mi vida sin tu amor”?

-Pues (rie) quiero que me quieran bastante y prefiero que mi nombre quede y la gente me recuerde como un cantante y un muchacho querido. No quiero convertirme en un cantante que hace siempre lo mismo porque sabe que funciona o ser un cantante que solko hace tributos…

-Si, la instruccion es importante. Ahí estoy con Piano 2, Solfeo 2. Tambien estoy perfeccionando mi inglés

- ¿Sigue el proyecto de hacer un reality?

-Sí, he hablado con la gente de Netflix de hacerlo en este 2020. Lo que he pedido es que no sea un reality de drançmas y tragedias familiares, que sea algo divertido, musical