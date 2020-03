Qué leer en tiempos de cuarentena: las recomendaciones de periodistas y escritores marplatenses

0223 acerca más de 20 títulos de diferentes géneros para disfrutar de la lectura en los días de aislamiento.

El período de aislamiento que decretó el Gobierno de Alberto Fernández para prevenir el riesgo de contagio del coronavirus también sirve para un reencuentro con aquello que, bajo la excusa de la vorágine cotidiana, muchas veces se posterga y pierde protagonismo dentro de la escena diaria: la literatura.

Si hay un tiempo que permite recuperar la cuarentena obligatoria es, sin dudas, el de la lectura, un hábito ideal para estimular el placer, la calma, la comprensión, la creatividad y las posibilidades de aprendizaje y crecimiento personal.

Frente a este escenario, destacados escritores marplatenses y periodistas brindaron recomendaciones a 0223 para elegir libros de diferentes géneros en estos días y evadirse de la incertidumbre que apremia por la pandemia del Covid-19. Esta fue su selección.

Juan Carrá

A grandes rasgos, el autor de la crónica gráfica Esma consideró que el período de cuarentena es "un buen momento para ir a esos libros que la vorágine del día a día nos hacen postergarlos".

"En mi caso particular aproveché para releer el 'Facundo', de Domingo Faustino Sarmiento. Un libro fundamental para pensar la literatura y la política argentina. Quizás no sea un título muy atractivo pero para quienes gustan de la historia y la política van a encontrar una joya", sostuvo, como primera recomendación.

El periodista local también mencionó a "La muerte es el olvido", de Felipe Celecia como una "investigación actual imperdible", en la cual se reconstruye la historia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAF).

En última instancia, Carrá, quien publicó "No permitas que mi sangre se derrame" o "Criminis Causa", recomendó con énfasis "El año del pensamiento mágico", de Joan Didion, a quien definió como una de las "mejores plumas" de Estados Unidos.

"Es un libro autobiográfico que parte de la tragedia personal que vive alguien que perderá su esposo y a su hija en muy poco tiempo. Puede complementarse con el documental sobre su vida que está en Netflix", sugirió.

Martín Kobse

El periodista de Radio Universidad apostó por Miguel Briante y su libro "Entrevistas", en el que se incluyen conversaciones con escritores de la talla de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Juan Rulfo, Ricardo Piglia, Antonio Di Benedetto, Leónidas Lamborghini, Neruda, entre otros.

Su segunda recomendación fueron los "Cuentos reunidos", de Liliana Heker, a quien catalogó como una de las "mejores cuentistas argentinas". "'La fiesta ajena' es uno de los mejores cuentos que he leído. Para los futboleros, recomiendo el cuento 'La música de los domingos'. Ambos fueron incluidos en este libro", puntualizó.

Kobse también sugirió la lectura de "Una casa junto al tragadero", de Mariano Quirós, una novela ambientada en el monte chaqueño. "El mudo, el protagonista, es uno de eso personajes que no se olvidan, como el Ignatius Reilly de 'La conjura de los necios'", comparó.

Bernabé Tolosa

En primer lugar, el periodista y docente en literatura instó a leer “Historia de una investigación”, de Enriqueta Muñiz, la mujer que "acompañó en todo momento personal y profesional" a Rodolfo Walsh durante la pesquisa que daría forma a Operación Masacre, el libro más famoso del periodismo argentino de denuncia.

"Son los diarios que llevaba ella en esos días y ayudan a terminar de conocer la historia de este libro, la historia de lo que nos pasaba, y de una experiencia literaria que 10 años antes de 'A Sangre Fría', de Truman Capote, ya comenzaba a desarrollar lo que después se terminaría de conocer como periodismo narrativo o non-fiction", comentó Tolosa.

El segundo título que recomendó el columnista de 0223 fue "Ojalá Octubre, de Juan Cruiz Ruiz, a quien destacó por "escribir con la fuerza de la melancolía y la memoria". "Ruiz te permite reconocerte en esos momentos que protagonizamos sin darnos cuenta. Contando su vida, hace que te reconozcas en la tuya y midas todo aquello que te trajo hasta este hoy", afirmó.

"Este es un tremendo libro que nace de la mirada perdida del padre y que encuentra Juan Cruz un día en su trabajo sobre un espejo. Acá, Juan Cruz le cuenta a su padre todo aquello que antes no le dijo y recorre con su recuerdo todos esos espacios que lo acercaban y lo alejaban de él", sintetizó.

Por último, Tolosa recomendó "cualquier libro de cuentos" de Alejandra Kamiya, como "El sol mueve la sombra de las cosas quietas" o "Los árboles caídos también son el bosque". "Son cuentos precisos y preciosos. Son cuentos o relatos que hablan más desde el silencio o de aquello que no se nombra que por lo dicho o lo nombrado. Tomamos consciencia, leyendo los cuentos de Kamiya, de todo aquello que la literatura puede hacer con lo que falta o nos falta a cada uno de nosotros. Cualquiera de los cuentos tienen poética y pensamiento", sostuvo.

Carlos Balmaceda

El Secretario de Cultura del Municipio es de los lectores que lee varios libros al mismo tiempo. Ahora, "en sus ratos perdidos", avanza con la lectura de tres títulos de géneros muy diversos.

Uno de ellos es “Cinco panes y dos peces”, del Cardenal vietnamita François Xavier Nguyen Van Thuan. "Un libro con formato de diario personal que habla de la esperanza. Dice algo muy inspirador: 'Aprovecho las ocasiones que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria'", comentó el novelista marplatense.

Otra de las lecturas del funcionario es "En la arena de Gijón”, de la escritora local Gabriela Exilart, una historia de amor que transcurre en los tiempos de la guerra civil española y que se transformó en uno de los títulos más vendidos de la última edición de la Feria del Libro Mar del Plata Puerto de Lectura. "Lo leo como una metáfora del tiempo y el lugar en que nos toca vivir", afirmó.

El autor de "La otra muerte" y "El evangelio de Evita" recomendó, por otra parte, “La sociedad del cansancio” del coreano Byung-Chul Han. "El filósofo es una de las voces más lúcidas y polémicas de la actualidad. En estos días planteó que las sociedades más organizadas y autoritarias son las que están enfrentando al coronavirus con mejores resultados. Describe un dilema ético y político", aseguró.

Mauro De Angelis

El autor de "Vía crucis" reconoció que la cuarentena del Gobierno lo encontró con su biblioteca "recién ordenada". "Pensé que iba a aprovechar el encierro leyendo y escribiendo un montón. No ha sido así, más bien al contrario. Puedo, sin embargo, recomendar dos libros que disfruté mucho en este tiempo extraño que estamos viviendo", aclaró.

Su primera recomendación fue "El Santo", de César Aira, al considerarlo como un "excelente libro para ingresar en el universo del maestro" argentino. "Es posible encontrar en él las características de su estilo: la inteligencia, la imaginación y el manejo experto del idioma. Lo disfruté mucho", manifestó.

Para su última sugerencia, el marplatense, quien dirigió en tres oportunidades el prejurado del Concurso de Novela del Festival Azabache, cruzó el Río de la Plata para citar "China es un frasco de fetos", de Gustavo Espinosa. "Me habían hablado muy bien de este escritor uruguayo y la verdad es que es un libro extraordinario. Un hallazgo editado en nuestro país por Alto Pogo", resaltó.

Gabriela Exilart

La reconocida escritora marplatense recomendó "Con la muerte a cuestas", de Gabriela Urrutibehety, en la que se narra una "historia a través de los silencios de todos los que saben y aprendieron a callar".

"Un pueblo sobre la costa de Buenos Aires que sólo vive durante los veranos, una pequeña historia que nadie quiere contar pero de la que muchos hablan en murmullos. El secuestro de una joven durante la dictadura militar, los viajes semanales de su madre a Buenos Aires para marchar alrededor de una pirámide, un padre resignado y una anciana postrada que no quiere morirse sin hablar. Un suicidio y un velatorio", comentó.

La autora de "En la arena de Gijón" o "Por la sangre derramada" también se trasladó al viejo continente para sugerir la lectura del italiano Alessandro Baricco y su novela "Mr Gwyn". "La novela es un viaje exploratorio y a la vez un verdadero homenaje al acto de escribir por pura pasión", sostuvo.

"Jasper Gwyn es un escritor que vive en Londres, y estando en la cresta de su éxito un día decide parar de escribir. Por ello publica un artículo en el diario con una lista de 52 cosas que no volverá a hacer, la última es no escribir libros. La penúltima, no publicar libros. A partir de allí comienza su periplo para saber qué va a hacer con su vida. Su agente y una asistente lo ayudarán a encontrar su vocación: retratar personas", sintetizó.

Otro de los títulos que citó fue "El Ruiseñor", de Kristin Hannah, al cual consideró como una "novela dura que muestra la crueldad de la guerra y el amor de una madre para salvar a sus hijos". "La historia transcurre en 1939, en un pueblo de Francia, y tiene suspenso, emoción y amor", indicó.

"Vianne se despide de su marido que debe marchar al frente sin sospechar que los alemanes invadirán Francia. Cuando un capitán alemán se instala en su casa, Vianne y su hija deben convivir con el enemigo tomando decisiones diarias que pondrán en riesgo sus vidas. Su hermana Isabelle, miembro de la resistencia francesa, arriesgará su vida una y otra vez para salvar a los otros", contó la pluma local.

Por último, Exilart recomendó la última publicación de la dramaturga española Vanessa Montfort: "El sueño de la Crisálida". "La novela tiene dos ejes temáticos fuertes: el abuso sexual dentro de una congregación religiosa y el mobbing laboral", afirmó.

"Acá hay dos mujeres totalmente distintas y opuestas que llevan adelante la trama de esta historia narrada a dos voces. Nos hace reflexionar también sobre nuestra relación con las redes, el vínculo materno, la amistad y la soledad. Es una puerta a la transformación. Contiene excelentes frases para atesorar", garantizó.

Sebastián Chilano

En sintonía con Exilart, el autor de "Méndez" y "En tres noches la eternidad" recomendó al italiano Baricco y su obra "The Game": "Es un libro para entender las diferencias entre la internet y la web. Entender quiénes somos y por qué configuramos este tipo de mundo; Qué necesitamos para sobrevivir y adaptarnos al cambio".

"Baricco hace un resumen y una línea de tiempo de los avances tecnológicos que nos alcanzan al día de hoy (a.C. que, parafraseando a Pedro Mairal, es: antes del Coronavirus)", comentó entre risas el prolífico escritor marplatense.

La otra recomendación de Chilano fue "La trilogía del límite", de la reconocida ilustradora coreana Suzy Lee, en donde reflexiona sobre su propia obra. "Ella da una explicación a sus formas. A los límites de una hoja. De su hoja", dijo, y agregó: "En la trilogía analiza tres de sus obras: la ola, el pájaro, y el espejo".

"En sus libros álbumes Lee suele evitar las palabras, o usar muy pocas, pero en esta trilogía las usa todas juntas. Y juntas son magia, como sus dibujos", destaca el autor de "Tan lejos que es mentira".

Federico Bruno

El periodista eligió hacer un recorrido por diferentes géneros para lanzar sus sugerencias a otros lectores. En una primera instancia, aconsejó la lectura de la biografía "Hunter. La vida salvaje de Hunter S. Thompson", de E. Jean Carrol.

"Un título que no estaba disponible en español y salió el año pasado en la colección rara avis de Juan Forn (en Tusquets). Te atrapa el vértigo de la vida de un tipo totalmente adicto que cada vez escribe mejor y se rehúsa a convertirse en el 'gran escritor norteamericano'", destacó.

El conductor de Invasión de brolis, que se emite todos los jueves de 20 a 21 en Radio Brisas, recomendó también la novela "Luro", de Luciana Sousa, y aseguró que "se puede leer en una tarde y de un tirón". "Es una historia muy chiquita (no solo por las 116 páginas) que crece de manera sorprendente y está escrito de manera envidiable. Están las costumbres de los pueblos de la provincia de Buenos Aires y la idea del peligro o lo desconocido por fuera de ese lugar", reconoció.

Por último, Bruno mencionó el libro de investigación policial "Bandidas", de Nahuel Gallota, a quien resaltó como "uno de los mejores cronistas de policiales del país". "Es un libro con once historias impresionantes de ladronas anónimas. Según Nahuel, las bandidas le cuentan 'todo lo que nunca le van a decir al comisario o al juez', sus sueños, por qué roban o qué les pasó antes de salir a robar. Es curioso el 'capítulo local' de las bandidas que hacen "escuela" en las calles de Mar del Plata durante el verano y algunas terminan como 'descuidistas' en países europeos", puntualizó.

Triana Kossmann

A la hora de hacer sus recomendaciones, la editora de Revista Leemos eligió ampararse en la ficción "para no tomarse las cosas tan en serio" durante los tiempos de la cuarentena y apostó por libros que tienen a los periodistas como los núcleos principales de sus tramas. "Los libros cumplen muchas funciones, pero ninguna tan importante como brindarnos simplemente placer: el placer de leer y poder vivir historias diferentes cada vez", sostuvo, ante todo.

Para su primera elección, Kossmann se apoyó en el prestigioso semiólogo y filósofo Umberto Eco y su obra "Número Cero", donde el protagonista, Colonna, es contratado para trabajar en un "doble proyecto totalmente atípico". "Dirige un diario y trabaja sobre una edición que no va a ser publicada, al tiempo que debe escribir un libro sobre el ejercicio mismo de organizar el diario. La política, la historia y la construcción de la realidad encajan y desencajan a través de dudosos engranajes", sintetizó.

Su otra sugerencia de lectura fue la novela "Heridas abiertas", de Gillian Flynn. "El título original es 'Sharp Objects' y hace un par de años estaba muy en auge la serie que hizo HBO sobre esta historia", recordó, y comentó, sobre el contexto de la historia: "Camille es una joven periodista muy atormentada por su pasado que debe volver a su pueblo natal para informar sobre las muertes de unas niñas".

"En ambos casos, aunque de manera muy diferente, se ponen en evidencia algunas de las rutinas que implican nuestro trabajo y muchas de las preguntas que usualmente tenemos que hacernos para construir un relato veraz sobre la tan compleja realidad social en la que vivimos", concluyó la periodista.