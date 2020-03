Tenía que organizar una fiesta de 15 y huyó con la plata: denuncian al "Rey de Reyes"

Una mujer denunció a un hombre al que contrataron para organizar el cumpleaños de 15 de la hija y desapareció con la plata. Habría más de 20 familias estafadas.

Rey de Reyes. Así se llamaba la fanpage de facebook que había montado un hombre en donde ofrecía un servicio de alquiler y de preparación de salones para organizar diferentes eventos, como fiestas de cumpleaños de 15 o casamientos. Sin embargo, de un día para el otro, la página dejó de existir y su responsable abandonó toda clase de contacto con sus clientes en Mar del Plata sin dejar rastro de su paradero.

Natalia es una de las marplatenses que había contratado al "Rey de Reyes". La última vez que lo vio fue el jueves 6 de febrero, en Independencia y San Martín, para completar el pago de la suma que se había pactado por el alquiler de la fiesta de 15 que pensaba realizar en Centro Gallego, ubicado sobre la calle 20 de Septiembre al 1946.

El hombre le había exigido 28.800 pesos, el 40 por ciento de la seña del lugar para poder "congelar" el alquiler. Ese jueves fue la última vez que Natalia lo vio pero no fue el último contacto: según lo que aseguró la damnificada a 0223, en los días siguientes continuaron las conversaciones por whatsapp en las que el sospechoso le compartió fotos de centros de mesa para darles opciones a elegir con motivo de la celebración.

Sin embargo, con el correr de las semanas la comunicación telefónica se perdió y nada más se supo del "Rey de Reyes". La mujer aclaró que no es la única perjudicada por su accionar y que una pareja se enteró el 29 de febrero, la misma fecha en la que estaba previsto el festejo de su casamiento, de que la persona había desaparecido sin haber cumplido con el alquiler del salón. "Habían hecho una seña por 10 mil pesos y los chicos se enteraron en el mismo día del fraude porque estaba todo cerrado. El Centro Gallego no abre si no tiene ninguna actividad prevista", comentó.

Natalia aseguró que habría por lo meno otras 20 familias que resultaron víctimas de estas maniobras fraudulentas y, tras radicar la denuncia correspondiente en la comisaría, anticipó que se presentará este viernes por la mañana en la fiscalía de Delitos Económicos de Rawson al 1160 junto a otros damnificados para exigir la intervención de las autoridades investigativas. "El hombre está desaparecido desde el sábado. En la casa de él no hay nadie y necesitamos respuestas", apuntó.

En este marco, la marplatense también cuestionó la postura de los dueños del salón de la calle 20 de Septiembre al sostener que se "lavaron las manos" y deslindaron cualquier responsabilidad. "Ellos le alquilaban el salón a él y el contrato yo lo firmé en el mismo Centro Gallego. Nos dijeron que no se van a hacer cargo de nada", criticó.