Claudia Repetto: confirman la preventiva de Ricardo Rodríguez y el cambio de fiscal a cargo de la causa

Ricardo Rodríguez seguirá detenido hasta la realización del juicio. El fiscal Leandro Arévalo no pondrá reparos para quedar a cargo de la investigación.

Menos de una semana después del pedido formulado, la Justicia de Garantías dictó la prisión prisión preventiva de Ricardo Rodríguez por el femicidio de Claudia Repetto y avaló la declinatoria presentada por lo que la causa pasará a manos del fiscal Leandro Arévalo.

Rodríguez, imputado del delito de homicidio de una mujer agravado al ser cometido por un nombre mediando violencia de género –que tiene prevista como única pena la prisión perpetua- seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán. Si bien en su momento la defensa oficial había solicitado su traslado a otra Unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, las limitaciones vigentes en los traslados por la pandemia de Coronavirus hacen pensar que el otorgamiento de esa medida es poco probable.

En el pedido formulado la semana pasada, el fiscal Fernando Castro solicitó su declinatoria al establecerse que la muerte de Repetto se produjo antes de que comenzara el turno de la fiscalía a su cargo. Con la confirmación de ese pedido por parte de la Jueza de Garantías Rosa Frende, la continuidad de la causa, el anexo de nuevas pruebas, el pedido de elevación a juicio y el futuro debate estará a cargo del fiscal Leandro Arévalo que ejercía el turno previo al de la Unidad Fiscal de Instrucción 1.

Sin una confirmación oficial, las fuentes judiciales consultadas por 0223 explicaron que más allá de esperar una resolución de la Fiscalia General, el fiscal Arévalo adelantó que no pondrá reparos o cuestionamientos y se hará cargo de la causa.

El accionar de la fiscalía a cargo de Castro fue cuestionado por los familiares de Repetto, quienes el 17 de marzo pasado presentaron con su abogada Noelia Agüero un pedido de recusación a la Justicia de Garantías al considerar que no se había actuado en el comienzo de la causa con perspectiva de género.

Agüero insistió que la salida del fiscal se dio antes de que se resolviera la recusación en trámite en la Justicia de Garantías en la que se confirmara todo lo denunciado. "Él dijo que el 1 de marzo no estaba en turno, pero en la autopsia no surge que Claudia haya fallecido esa noche, no está claro cuando fue el momento exacto del deceso", sostuvo.

"No se sabe con precisión cuando fue la muerte, pero si él encontró esa forma de salir la aceptamos porque no queremos que trabaje más en esta causa", concluyó.