La espera terminó: 2.500 locales vuelven a abrir sus puertas en las zonas comerciales

Desde la Ucip destacaron la lucha de los empresarios y advirtieron que el regreso no será igual. "El comercio está pasando un momento muy difícil", puntualizaron.

Se hicieron oir durante toda la semana. Aunaron fuerzas y salieron a las calles a pedir en más de una oportunidad por la reapertura de sus comercios. Finalmente lo consiguieron: después de permanecer 67 días cerrados, unos 2.500 locales de las distintas zonas comerciales de Mar del Plata volverán a levantar sus persianas y a abrir sus puertas tras una ardua lucha.

"Estamos conformes, podría haber sido antes o después, pero lo importante es que pudimos convencer a quienes tenían que dar la autorización de que era posible que el comercio abra en las calles comerciales y que podemos seguir conservando la prudencia para que no se agrave la situación de la pandemia", sostuvo Raúl Lamacchia, titular de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip) de Mar del Plata.

Según estimó, en promedio 200 comecios apostados en cada una de las 12 calles comerciales de la ciudad, más los mercados barriales, volverán a abrir sus puertas tras la autorización del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El decreto que firmó el intendente Guillermo Montenegro autoriza la reapertura por 72 horas, a la espera del visto bueno del Gobierno de la Nación.

"Es una cantidad importante. El 80% son comercios de indumentaria y textiles que van a abrir porque hace dos meses que no hacen una sola venta", consideró el titular de la Ucip, en diálogo con 0223.

Pero la vuelta al ruedo no será igual. El coronavirus pateó el tablero y esfumó la tranquilidad que reinaba a principios de marzo tras una de las mejores temporadas de verano de los últimos años. "El comercio está pasando un momento muy difícil. Sino hubiéramos logrado esto, sin ingresos y afrontando los gastos fijos de sueldos, impuestos y cargas sociales muchos no hubieran podido subsisitir. Una gran parte hubiera cerrado y otra hubiera optado por la destrucción de las fuentes de trabajo", sostuvo el dirigente.

Lamacchia aseguró que "los comerciantes se comportaron bien" en cada momento que manifestaron porque "sentían impotencia de estar en una situación de extrema necesidad". En este marco, el referente de la Ucip subrayó la situación sanitaria local en relación a otras localidades del país. "Mar del Plata está combatiendo esta pandemia exitosamente", reparó.

Para finalizar, felicitó a los empresarios de las pequeñas y medianas empresas que se encolumnaron detrás del pedido, a pesar de no estar nucleados en un sindicato. "Me parece muy positivo, sabemos que no es una costumbre salir a reclamar a la calle. Es valorable porque fue una lucha en conjunto. Los comeciantes salieron a protestar y nosotros a fundamentar eso a la hora de confeccionar el protocolo", cerró.