Así ayudarán en Tandil al sector comercial

Empresarios y el municipio anunciaron un financiamiento a doce meses para la totalidad de deuda de comercios y Pymes con vencimientos en marzo, abril y mayo.

Este martes por la mañana el intendente de Tandil Miguel Lunghi, el presidente de la Usina Popular del distrito, Matías Civale, y el presidente de la Cámara Empresaria, Marcos Redolatti, se reunieron para evaluar la situación del sector comercial de la ciudad en el marco de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

Las autoridades anunciaron el financiamiento a doce meses de la totalidad de deuda con vencimientos en marzo, abril y mayo. Según especificaron, se trata de unos 5.000 usuarios que en principio no estarían comprendidos por la resolución nacional para quienes tengan certificados PyME o MicroPyME.

El financiamiento especial tendrá la particularidad de que el 40% de la deuda, que es el monto sobre el cual tiene disponibilidad la Usina, será a tasa 0 y el restante 60%, en el que se encuentran los cargos impositivos y la energía que factura la Nación, será a una tasa que será fijada por la Unidad de Coordinación del Gobierno Nacional.

Esta nueva medida se suma a otras adoptadas anteriormente: el no cobro de interés por mora mientras dure la cuarentena para la totalidad de los usuarios; no devengar intereses en las facturas de energía a partir del 20 de marzo; y brindar planes de refinanciación de deudas de los usuarios registrados antes del 1º de marzo, con el objetivo de evitar cortes de suministro posteriores. Además, en ese rubro del servicio eléctrico, se definió que a las industrias se le factura por la potencia registrada y no por la contratada.

“Continuamos trabajando para tratar de superar la situación que provoca la pandemia con acciones concretas para preservar la salud de todos los tandilenses y otras para hacer frente a las dificultades económicas que se producen, siempre entre esa línea delgada que existe entre la salud y la economía”, explicó al respecto el intendente Lunghi.

Por su parte el presidente la Usina, Matías Civale, detalló: “El beneficio es para todos aquellos usuarios T1c y T1cg, algo más de 5.000 usuarios, que básicamente es todo el comercio de la ciudad. En principio ellos no están alcanzados por la resolución nacional, a la que la provincia adhirió, que establecía el financiamiento de la deuda contraída durante la pandemia a una tasa a definir por Unidad de Coordinación que coordina la Jefatura de Gabinete de Nación, y que es para quienes certificados PyME o MicroPyME”.

Finalmente el funcionario explicó: “Estamos haciendo un esfuerzo más que significativo desde el punto de vista financiero y económico, financiando a tasa cero el porcentaje de cada factura que le corresponde a la Usina y financiando el resto a la tasa que establezca la Unidad de Coordinación de Nación, una tasa que obviamente será menor a la que se le cobrará a la Usina por los impuestos nacionales y provinciales y la energía que factura el gobierno Nacional a través de Cammesa, que componen el 60% de cada factura”.