A 3 años de la tragedia del Repunte: “El buque no estaba para salir ni administrativamente ni estructuralmente”

Este 17 de junio se cumplen 3 años del hundimiento del pesquero Repunte, cuya tragedia dejó el lamentable saldo de 10 marineros desaparecidos. Debido al aislamiento preventivo y obligatorio por el Covid-19, los familiares harán una videoconferencia que retransmitirá en vivo a las 14 a través de las redes sociales.

En diálogo con 0223 Radio, Gabriela Sánchez, referente de la organización “Ningún Hundimiento Más”, explicó que a través de la página de Facebook, recordarán con imágenes, a las 10 víctimas de la tragedia marítima frente a las costas de Rawson y pidió a la ciudadanía el acompañamiento en este duro momento.

En ese marco, Sánchez cuestionó al gobierno nacional, “que hasta marzo, cuando empezó la pandemia, no nos había recibido”, aunque no se mostró sorprendida “ya que los funcionarios de cualquier gobierno que son del área de pesca, vienen del sector empresarial”, además de advertir la demora en activar los protocolos sanitarios por el coronavirus, sobretodo en los puertos del sur del país.

La hermana del desaparecido capitán del buque, Gustavo Sánchez, analizó que a pesar de recordar “las numerosas críticas al gobierno de Macri, fue durante ese período que se sancionó una Ley para que las investigaciones ante un hundimiento se hagan de manera independiente. Esa es la posibilidad que tenemos de averiguar qué pasó con el Repunte”, evaluó.

En relación al pedido de ampliación de las pericias, Sánchez manifestó el desconcierto entre los familiares, cuando en 2019 le solicitaron nueva tecnología para aquello y la respuesta del Juzgado a cargo de la investigación fue “de qué manera se iba a pagar eso”.

“Tenemos la esperanza puesta en esta ley, para que se pueda investigar de verdad que pasó con el Repunte. Hubo 10 personas que salieron a trabajar y no volvieron, en un barco que no estaba para salir ni administrativamente ni estructuralmente. Cuando un barco se hunde, no hay vuelta atrás. Y el rescate fue pésimo. El helicóptero tardó 4 horas y media en ir”, evaluó.

Por último, valoró que tras la tragedia, se hayan mejorado las inspecciones a los buques pesqueros y en desde el 2019 hasta ahora, no hubo más hundimientos.

“Ha cambiado un montón por la seguridad y la misma tripulación denuncia. Esto se tiene que hacer desde lo más arriba que es del estado, hasta el último trabajador”, finalizó.