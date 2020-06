Durante la cuarentena cayó el consumo de gaseosas, alcohol y desodorantes

El coronavirus cambió la forma de vivir de gran parte de la población y consecuentemente nuestros hábitos de consumo, que fueron afectados en buena medida por la crisis sanitaria. En ese marco, los marplatenses compran menos gaseosas, bebidas alcohólicas y algunos artículos de higiene personal pero consumen más lavandina o desinfectantes.

“Los consumos no variaron tanto en relación a antes de la pandemia, pero más se notó la caída en bebidas sin alcohol, gaseosas, aguas minerales. Y también una caída, aunque no significativa, en el consumo de desodorantes y shampoos”, detalló en diálogo con 0223, Daniel Hernández, propietario del hipermercado Hergo.

En ese contexto, el empresario señaló que las compras “son muy sostenidas” en alimentos, artículos de limpieza esencial como lavandina, desinfectantes o jabón en polvo.

Por otra parte, los efectos de “Quedate en casa” también se trasladó a las góndolas de bebidas alcohólicas, que debido a la prohibición de la actividad gastronómica y de reuniones sociales, decreció en buena medida.

“La gente no se puede reunir con amigos, no hace fiestas ni concurre a los bares o locales gastronómicos, por lo que cayó mucho el consumo de bebidas con alcohol. Y también se nota la muy poca venta de snacks. Es difícil saber si fue por la cuarentena o porque la gente cuida el bolsillo. A muchos, esta pandemia les ha afectado el salario y esos productos no son esenciales”, comentaron a este medio, desde otro reconocida cadena mayorista y minorista nacional que opera en nuestra ciudad.

La flexibilización de la cuarentena también aumentó la circulación de gente en las calles aunque debido a los protocolos sanitarios por el covid 19, los marplatenses ya no agolpan frente a las góndolas como antes de la pandemia.

“Ya no se puede venir en familia a comprar como un paseo. La gente compra lo necesario y las ventas están más distribuidas durante la semana. Y no tanto los fines de semana, cuando antes, muchos hacían las compras porque ese era el único tiempo que tenían o simplemente lo usaban para pasear. Sin duda que nosotros siempre estuvimos con los locales abiertos y la gente vino a comprar. Pero por la misma crisis, hay una caída en las ventas, aunque seguramente fue menor a otras actividades comerciales”, reconoció un empresario del rubro mayorista.