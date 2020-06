Advierten que la pandemia provocará el cierre de muchas fábricas de cerveza artesanal

A pesar de la fuerte recesión que sufrió el sector a mediados del 2019, la cerveza artesanal logró repuntar las ventas y sostenerse con una buena temporada de verano. Sin embargo el cierre de bares y restaurantes por la pandemia del coronavirus, los dejó a muchos al borde del cierre.

“Lamentablemente el sector tuvo su desarrollo con un canal comercial casi exclusivo alrededor de la gastronomía y la cuarentena nos está afectando gravemente, porque la mayoría de las cervecerías depende de las ventas de bares y restaurantes. La situación es muy preocupante porque no es fácil lograr una alternativa comercial en estos tiempos”, razonó en diálogo con 0223, Leonardo Ferrari, propietario de Antares y presidente en Mar del Plata de la Cámara Argentina de Productores de Cerveza Artesanal.

En este duro contexto, el empresario valoró que el gobierno nacional incluyera a la actividad en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que mediante un subsidio, paga el 50% del salario a los trabajadores afectados por el aislamiento del Covid-19.

“Ayuda el ATP, pero se necesita que la actividad gastronómica vuelva a trabajar. Estamos remando en el dulce de leche, tratando de llegar a la otra orilla y cruzando los dedos para que la gastronomía vuelva. Pero todos no estamos cruzado de brazos llorando, sino que vemos distintas alternativas como el take way, aunque no llega a compensar en absoluto a lo que se vendía antes de la pandemia”, aseguró Ferrari.

Para el también vocal de la Comisión Directiva de la cámara de cerveceros a nivel nacional, el prolongado cese producto del virus, provocará el cierre de numerosas fábricas de cerveza artesanal.

“A dos semanas del inicio de la cuarentena, hicimos una encuesta de productores y en ese momento, el 80% consideró que, si el confinamiento se prolongaba por más de 60 días, era muy difícil seguir con el negocio. Ya casi estamos en los 90 días y si bien dudo que sea el 80%, creo que muchos por las deudas, alquiler y otros gastos, no van a poder volver”, lamentó Ferrari.

En Mar del Plata la actividad emplea a 500 trabajadores directos y unos 3.000 indirectos mientras que en todo el país, son 6.500 directos y unos 30.000 de forma indirecta.