Houssay: “No se puede prohibir el ingreso de familiares”

La situación que se dio en el sanatorio Houssay en las últimas horas encendió las alarmas en Mar del Plata debido al foco de contagios que se produjo entre personal, pacientes y familiares, y puso en duda los protocolos aplicados en el hospital que administra Pami. Sin embargo, Matías de Souza, responsable de los sanatorios que administra la obra social de jubilados y pensionados, salió al cruce y marcó que “los protocolos se implementan” aunque advirtió que “los reforzarán”.

En diálogo con 0223, el médico dijo que el comité de contingencia del sanatorio trabaja intensamente en la búsqueda de los nexos epidemiológicos y marcó que la principal hipótesis sobre la que avanzan es que “el virus no entró por el personal de salud”, sino que habría ingresado por uno de los familiares que dio positivo en las últimas horas.

“Por el seguimiento de casos que estamos haciendo, uno de los familiares de una paciente internada que venía a darle a comer podría haber sido el que introdujo el virus”, dijo De Souza, aunque remarcó que todo es materia de la investigación epidemiológica que lleva adelante el comité.

Además, sostuvo que dentro de la investigación que realizaron uno de los familiares de la paciente les informó que habían consultado dos veces en el Cema por síntomas, pero no los habían hisopado hasta que se confirmó que la paciente internada había dado positivo.

Respecto a las visitas de los familiares a los pacientes internados, el médico remarcó que siempre se mantuvieron restricciones, pero no se pueden prohibir. Aclaró que las visitas están prohibidas en el “tercer sector de salud (geriátricos)”, pero que en el segundo (hospitales) se decidió establecer rigurosos controles.

“Hay casos puntuales desde lo psicosocial. Familiares que necesitan ingresar para darles de comer a los pacientes. Los protocolos existen y no los vamos a modificar. No se puede prohibir el ingreso de familiares. No existe en ningún lugar del mundo”, dejó en claro el funcionario.

Respecto a los cuidados del personal, De Souza señaló que las autoridades de Pami reforzaron el material de bioseguridad para todo el personal y sostuvieron que se trabaja con estrictos protocolos. “Todo el personal utiliza los elementos de seguridad y fueron capacitados. Si se utilizara todo y no hubiera fallas, se disminuye mucho el riesgo de contagio, pero nunca es cero”, sostuvo.

En esa línea, también dijo que cualquier pequeño error al quitarse los camisolines o barbijos también pueden provocar contagios en un virus de alta transmisión. “Está claro que puede fallar, pero los protocolos siempre estuvieron”, insistió.

Respecto a las modificaciones que se implementarán a partir de la situación que se dio en las últimas horas, De Souza señaló a 0223 “ajustarán el ingreso” de familiares, “con más control y personal”. “Habrá más observación de las personas que ingresen, y continuaremos con las declaraciones juradas que ya les pedíamos a cada uno de los que venían”, enumeró.

El funcionario nacional también se refirió a la salida de José Horni, que se dio en el medio de la crisis, aunque aclaró que el motivo no estuvo directamente vinculado a esto, sino que fue una decisión personal que había tomado hace unos días.

“Entendimos que era un ciclo cumplido y que Roberto Fidel, que tiene una gran experiencia y ya estuvo en lo que fue el Emhsa, era la persona ideal”, dijo.

Finalmente, De Souza habló de los cuestionamientos que llegaron del municipio hacia el funcionamiento del Houssay y dijo que, en términos personales, le da “un poco de pena” porque el contexto es una pandemia que afecta a todo el mundo.

“Obviamente afecta a nuestros compatriotas. Nosotros somos los más afectados por el grupo etáreo que tenemos. Le ponemos la mejor calidad de profesionales, estamos reforzando las camas hospitalarias. Lo que hay que hacer es trabajar en forma conjunta sin ningún tipo de bandera política”, cerró.