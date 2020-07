Cuáles son las pymes de Mar del Plata más afectadas por la pandemia

La cuarentena por el coronavirus y la propia crisis desatada por la pandemia abren un panorama económico incierto en la Argentina y en el mundo. Ante esta coyuntura, el gobierno instrumento el pago del salario complementario y otras medidas que por el momento no llega a ser una solución definitiva, ante tan difícil situación.

En ese contexto, 0223 se comunicó con Gustavo Casciotti, responsable en Mar del Plata de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), que hizo un análisis de cómo están atravesando la pandemia los distintos rubros comerciales.

“El sector más altamente complicado por la pandemia, no por la cuarentena, es el vinculado al turismo y al esparcimiento. Es fundamental que el estado siga asistiéndolas y que puedan subsistir para que puedan abrir cuando se pueda”, sostuvo Casciotti.

En ese panorama, diferenció a las pymes que prestan servicios esenciales, como las farmacias, ferreterías o almacenes “que tuvieron un paraguas protector porque pudieron trabajar, quizás con una merma en la actividad económica, porque a muchos clientes les achicaron el sueldo o las horas y hay un menor poder adquisitivo, pero esas pymes siguieron laburando, tuvieron moratorias de Afip, y el congelamiento de los servicios”, añadió.

En otro escalón, están los locales de venta de indumentaria, que estuvieron durante más de dos meses con sus puertas cerradas. “Pudieron abrir pero las ventas no aparecen. Hay una restricción en la circulación de gente, una caída poder adquisitivo, pero también hay un miedo de lo que se viene: hay empleados que no perdieron su salario, como los del poder judicial, que por ahí no pueden vacacionar y tienen una capacidad ahorro pero tienen miedo a gastar. Y esto se ve un poco en la calle, hay locales que están vacíos, con gente que mira vidrieras y eso se refleja en las ventas, que cayeron entre un 20 a un 30% menos”, evaluó.

Ante esta difícil situación, el responsable de Apyme en Mar del Plata, consideró que el estado debe profundizar la asistencia: “Hay que sostener las medidas de alivio actuales, rever urgentemente los cuadros tarifarios así como la re categorización del gas; intensificar el subsidio de tasas por préstamos bancarios. Y ampliar la cobertura de los ATP, considerando la caída de ventas en términos reales”, concluyó Casciotti.