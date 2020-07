Excarcelan a uno de los integrantes de la patota nazi en Mar del Plata

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Mar del Plata dispuso este jueves la excarcelación de Giuliano Spagnolo (24), uno de los seis jóvenes condenados por integrar la patota neonazi autodenominada "Bandera Negra" que protagonizó una serie de ataques en la ciudad entre 2013 y 2016.



Spagnolo había sido sentenciado a 5 años y 6 meses de prisión en mayo de 2018, pero una resolución firmada el por el presidente del tribunal, Roberto Falcone, hizo lugar a un pedido de la defensa para que le fuera concedida la libertad condicional, al cumplir las dos terceras partes de la pena.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que al plazo transcurrido en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz tras la sentencia -que aun no está firme-, se suma el tiempo que estuvo detenido con prisión preventiva en arresto domiciliario antes del juicio.



El joven fue condenado el 4 de mayo de 2018 por el TOF, tras ser hallado culpable, junto a otros cinco imputados, por los delitos de daños y lesiones, por integrar una asociación ilícita "destinada a imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor" y realizar "propaganda basado en ideas o teorías de superioridad de una raza, religión o grupo étnico".

La defensa de Spagnolo había solicitado la "excarcelación en los términos de la libertad condicional", pedido que fue avalado por el Ministerio Público Fiscal y rechazado por la Daia, querellante en la causa.



El tribunal consideró que el joven estaba "próximo a cumplir los dos tercios de la condena impuesta", y que la sentencia "no se encuentra firme, por estar tramitando el recurso extraordinario federal", iniciado luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara el fallo del TOF el último 21 de febrero.



Tuvo en cuenta, además que, de acuerdo con los informes penitenciarios, Spagnolo "posee conducta ejemplar y no ha recibido sanciones disciplinarias en el último trimestre" en el penal.

Si bien la Daia había advertido sobre un "altercado" protagonizado por el imputado dentro de la unidad carcelaria, el fallo de la excarcelación señaló que el hecho "data de diciembre del 2019, más de seis meses atrás, lo que implica el paso de dos periodos calificatorios de los cuales no se observa inconducta alguna".



"En igual sentido, de su historial dentro del penal no se observa otra situación de esta naturaleza; por lo que el hecho invocado luce como un evento aislado y no resulta argumento suficiente para denegar la medida solicitada", indicó la resolución.



El juez señaló además que Spagnolo había sido beneficiado el último 7 de julio por el mismo tribunal con el arresto domiciliario, en el marco de las recomendaciones de la Cámara Federal de Casación Penal por la pandemia del coronavirus, aunque esa morigeración se hizo efectiva recién el último sábado, cuando el joven dejó el penal y fue trasladado por su familia al domicilio que fijó en la localidad de Miramar.



Allí permaneció con monitoreo satelital del Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia de la Nación, y al cumplirse el miércoles 22 los dos tercios de la pena impuesta en el juicio, se hizo efectiva su libertad condicional.



En el juicio realizado a los acusados de integrar la agrupación neonazi autodenominada "Bandera Negra", fueron condenados también Alan Olea y Gonzalo Paniagua, a 9 años de prisión; Nicolás Caputo, 8 años y 9 meses; Franco Pozas, a 4 años y 6 meses -excarcelado en noviembre de 2019-, y Marcos Caputo, sentenciado a un tratamiento tutelar de dos años.