Bianco: "Yo también estoy harto, pero la decisión de Mar del Plata es acertada"

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, aseguró que la decisión de que Mar del Plata retroceda a fase 3 que anunció el intendente Guillermo Montenegro fue "absolutamente acertada", aunque reconoció que esto genere "molestias" en distintos sectores por lo que implica.

"Fue una decisión consensuada y absolutamente acertada. Obviamente genera molestias, no lo dudo. Yo también estoy muy molesto, estoy harto de la pandemia, estoy harto del coronavirus, me gustaría poder ver a mi familia, que hace seis meses que no la veo, ver a mis amigos, jugar al fútbol, comerme un asado, jugar a la pelota paleta. No lo puedo hacer. Trabajo todo el día y cuando termino mi jornada de trabajo, me voy a mi casa", dijo el funcionario provincia en una entrevista con 0223 Radio.

El jefe de Gabinete señaló que habla todas las semanas, "casi periódicamente" con el intendente Guillermo Montenegro sobre la situación en Mar del Plata. Si bien dijo que la provincia está atenta a todos los distritos, aclaró que a General Pueyrredon "hay que prestarle particular atenciónpor la gran cantidad de población".

En ese marco, recordó que desde que comenzó la pandemia el gobernador Axel Kicillof les advirtió a los intendentes que tarde o temprano el virus iba a llegar a sus ciudades. "El gobernador lo hablaba con los intendentes del interior y les decía 'No se enamoren del invicto'. Era imposible que pasara la pandemia y haya distritos que no tengan ningún caso", dijo.

En el caso de Mar del Plata, donde en el último mes los casos crecieron de manera exponencial, Bianco dijo que la provincia venía haciendo saber su preocupación por el aumento de casos.

En relación a si se tomó a tiempo la decisión de retroceder de fase, Bianco sostuvo que las medidas se toman "por consenso" y "cuando se prenden definitivamente las alarmas". "Del 19 de agosto para acá aumentó fuerte el número de casos y estábamos viendo cómo evolucionaba. A partir de la situación se tomó la medida, de manera temporaria, intentando bajar el número de casos", sostuvo.

A su vez, marcó que "por ahora" Mar del Plata no tiene "un sistema de salud saturado" por lo quye consideró que reducir la circulación de gente en la caller por los próximos 10 días "es una buena medida" para justamente evitar que se saturge. "Buscamos que no sigan incrementándose los casos y las necesidades de demanda de camas de terapia intensiva", dijo Bianco.

En esa lìnea, al igual que plantearon desde otros sectores, el jefe de Gabinete de ministros aclaró que no es solo cuestión de enviar "un respirador, un monitor multiparamétrico o una bomba de infusión". "También tiene que estar el médico, el enfermero, el intensivista. Es una estructura muy importante que hay que tener en estas situaciones", dijo.

Bianco reconoció estar al tanto del aumento de la demanda de médicos y profesionales de la salud por el crecimiento de contagios y dijo que el ministro de Salud Daniel Gollan ya analiza opciones para reforzar el sistema sanitario de la ciudad, aunque no dio precisiones. "No es mi área específica, pero sé que estamos trabajando en el tema", indicó.

El jefe de Gabinete planteó que están realizando un "gran trabajo" en conjunto con el municipio, pero también destacó la participación del bloque de concejales del Frente de Todos y de la directora Ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, oriunda de Mar del Plata. No obstante, remarcó que desde un principio eran conscientes de que "ninguna ciudad importante va a quedar libre de contagio". "Ahora está relativamente habilitada la situación en algunos lugares del Amba y están empezando a aumentar los contagios en el interior de la provincia", marcó Bianco.

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires también se refirió en la entrevista con 0223 Radio a la temporada de verano y si bien dijo que en este marco hablar de resultados es "mentirle a la gente" y "hacer futurología", aclaró que el gobierno de la provincia de Buenos Aires trabaja "para tener la mejor temporada posible".

En relación a la posibilidad de que sean hisopados los turistas para poder ingresar a la ciudad, Bianco evitó polemizar y dijo que el intendente lo planteó como una opción a analizar con la situación actual. No obstante, aclaró que esa posibilidad tiene dos dificultades: la primera es que hoy no hay capacidad para realizar la cantidad de test PCR que podría demandar la actividad turística y por otro lado marcó que un test no es garantía de que la persona no pueda tener Covid en los días siguientes.

"De todos modos, no es momento de hacer futurología, sino de trabajar para tener la mejor temporada posible", dijo el funcionario provincial, quien anticipó que parte de que eso se concrete es lograr que se baje el nivel de contagios. "Si no conseguimos eso la gente no va a quierer irse de vacaciones por temor", cerró.