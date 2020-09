Librerías marplatenses piden tener una "apertura plena" durante la fase 3

La Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines exigieron que los comercios del rubro sean declarados de "necesidad esencial" para que durante la fase 3 que rige en Mar del Plata puedan funcionar sin ningún tipo de restricciones.

A través de una nota a la que tuvo acceso 0223, desde la entidad reclamaron que el Gobierno municipal habilite "la atención de las librerías y papelerías con horarios reducidos, con todas las precauciones necesarias, para poder realizar la venta de los productos necesarios para el estudiante, el personal que desarrolla home office y las empresas".

"Nuestros clientes nos solicitan poder comprarnos libros y útiles para que los chicos puedan cumplir con las actividades on line que les envían los colegios. También, nos solicitan realizar fotocopias o impresiones ya que no todas las casas cuentan con impresoras para poder realizar las actividades. Esta situación se agrava en las escuelas técnicas que necesitan abastecerse de tableros de dibujo, papeles, materiales de trazado, etc. para poder llevar adelante sus tareas", plantearon.

En este sentido, la cámara que formalizó el pedido a través de la Unión de Comercio, la Industria y la Producción (Ucip) también recordó que "muchos clientes que cumplen trabajos home office ven imposibilitados de desarrollar con normalidad sus tareas por la falta de insumos de impresión, resmas de hoja o productos necesarios para su actividad laboral, ahora desarrollada en sus hogares".

"Los que son proveedores de empresas, se encuentran también sin la posibilidad de abastecer a sanatorios, hospitales, farmacias o industrias esenciales en la provisión de artículos de librería, insumos o productos de tecnología", advirtieron, entre otros inconvenientes.

La institución, dirigida por Daniel Iglesias Lopez, remarcó el difícil contexto económico que atraviesan como consecuencia de la pandemia del Covid-19. "Las librerías nos encontrábamos tratando de recuperarnos de la época en el cuál la cuarentena nos mantuvo cerrados. Esto implicaba la posibilidad de hacer frente a compromisos emitidos con anterioridad para superar esos días sin tener ingresos", señalaron.

En el sector cuestionaron la decisión del Ejecutivo de limitar solamente la actividad del rubro a la venta on line y consideraron que muestra un "desconocimiento" de la "importancia que hay en la vida cotidiana".

"Solo representamos el 10 por ciento del giro comercial de la ciudad. Nuestro rubro es esencial para el abastecimiento de insumos complementarios para la industria, el comercio y la educación", apuntaron los representantes de Librería Luro, en otro petitorio que hicieron llegar al Municipio.