El Municipio también elevará a Provincia el protocolo para que reabran los gimnasios

El Gobierno de Guillermo Montenegro sumará el protocolo para la vuelta de gimnasios a los envíos que hará a la Provincia de Buenos Aires para analizar la reapertura del sector en el marco de la fase 3 de la cuarentena que transita la ciudad, con un fuerte crecimiento de casos de coronavirus.

Las autoridades les confirmaron a los representantes de la Cámara Marplatense de Gimnasios y Natatorios que elevarán nuevamente la solicitud al Gobierno de Axel Kicillof en el marco de un encuentro que se llevó adelante esta tarde, en el marco de la Comisión Especial de Reactivación Económica.

Ariel Caltabiano, secretario de la entidad, ratificó la postura del Municipio a 0223 y destacó la "buena recepción y comprensión" de los funcionarios para con los reclamos que mantiene el sector, uno de los más golpeados por la pandemia. "Nos confirmaron que los protocolos lo van a elevar y que después el tema de la apertura ya va se va a decidir en base a lo que resuelva la Provincia", indicó.

El dueño de SquatGym dijo que desde el sector también se insistió con la necesidad de que se brinde una ayuda más amplia en materia fiscal e impositiva después de lo que fue la sanción del Programa de Asistencia Tributaria. "Pedimos que haya un laburo fuerte en ese sentido porque hoy en día la apertura ya no es la única solución. Hace siete meses que estamos sin poder abrir", aseveró.

"Hace falta un plan de contingencia y contención impositiva para que este abrir y cerrar que se da en base al termómetro del coronavirus no nos termine fundiendo. La situación ya no da para más y no nos pueden seguir cobrando impuestos cuando la facturación sigue siendo totalmente cero", graficó el referente del sector.

Caltabiano resaltó la constante predisposición y atención por parte de las autoridades del Municipio pero sostuvo que en esta etapa de la pandemia "hace falta generar una solución". "Siempre nos atienden y lo agradecemos. Y también entendemos que hay muchas cosas que dependen de la Provincia pero hay que promover un plan de ayuda que salga desde la ciudad de Mar del Plata", instó.

En el marco de las reuniones que inició esta semana la Comisión de Reactivación Económica, se adoptó la misma postura con la obra privada y la vuelta al trabajo de los locales gastronómicos: en ambos casos, el Gobierno local afirmó que reenviaría los protocolos a la administración de Axel Kicillof para que se autorice su funcionamiento.

El intendente Montenegro mantiene esta tarde un encuentro con el gobernador que lleva fuertes expectativas para el sector comercial ya que se podrían definir posibles aperturas en el marco de lo que será la próxima etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio que comenzará el lunes.