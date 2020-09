Un comedor pide donaciones: no tiene alimentos para cocinar

Aseguran que la mercadería que reciben de los CBE "no alcanza ni para llenar una olla". Foto: 0223.

La demanda alimentaria se acentuó con el correr de los meses en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio que generó el avance de la pandemia de coronavirus. Con el retroceso a fase 3 de Mar del Plata las necesidades se recrudecieron y un comedor del barrio pide donaciones para hacer frente a la demanda.

Eugenia Reynoso, la responsable del comedor La Familia, contó a 0223 que antes de que se desatara la pandemia en el lugar asistían únicamente a niños y niñas y cocinaban todos los días de la semana. Con el correr del tiempo se fueron sumando cada vez más familias y hoy reparten viandas para 200 personas.

A la vez que comenzó a incrementar la demanda, las donaciones empezaron a caer y hoy apenas cocinan tres veces por semana porque no tienen más alimentos. Esta situación, incluso, se potenció con el pase a fase 3 de Mar del Plata.

"Mucha gente en el barrio se quedó sin trabajo y sin comer. Los que antes ayudaban, hoy vienen con un tupper a retirar comida. La verdad se nos complica seguir así, estamos. Estamos pegando manotazos de ahogados", se sinceró la mujer.

Reynoso reparó en que La Familia no forma parte de ninguna organización social y no recibe asistencia directa de parte del Estado. En este sentido, confió que la mercadería que recibe de parte de los Comités Barriales de Emergencia (CBE) no alcanza "ni para completar una olla".

Ante esta situación, desde el comedor hacen un llamado a la solidaridad de la población y piden donaciones de alimentos secos y frescos, calzado y ropa de abrigo para chicos y chicas y también elementos de higiene. Quienes quieran colaborar pueden comunicarse con la responsable del lugar al 223-5651798 o dirigirse al comedor ubicado en Fleming 2453.

Según un estudio del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), en Mar del Plata se calcula que hay alrededor de 350 centros de asistencia alimentaria en los que se reparten 44.500 viandas por semana para un promedio de 110 vecinos. Del total de los comedores y merenderos, el 40% se puso en funcionamiento a partir del inicio de la cuarentena.