Divorcios: en pandemia se duplicaron las consultas a abogados en Mar del Plata

El “Quedate en casa”, como medida de prevención contra el coronavirus, parece haber hecho explotar los problemas de pareja: desde el inicio de la cuarentena, aumentaron las consultas en los estudios de abogados de Mar del Plata.

En diálogo con 0223, desde el estudio de los abogados Gustavo Daniel Rivas y Juan Carlos Campos explicaron cómo en estos tiempos de pandemia se realizan de manera virtual las tareas vinculadas a los divorcios express y se evacuan las dudas de numerosas parejas marplatenses a través de Whatsapp y de su página en Facebook Divorcio Inmediato MDQ.

“El aislamiento y el encierro ha provocado que muchas personas se pregunten, sí realmente vale la pena seguir juntas o divorciarse. Y además hay surgido otros problemas por la necesidad de regularizar situaciones de personas casadas que conviven con sus nuevas parejas y también cuando deben requerir ayuda social en estos momentos de crisis”, advirtieron desde el estudio de abogados.

Según explicaron, los inconvenientes surgen cuando se cotejan en la base de datos de la Anses la solicitud de ayuda del IFE y se comprueba que el cónyuge que figura en la información de las relaciones familiares, no es el que actualmente convive con la persona que solicita un beneficio del estado. “Esta irregularidad también sucede en los trámites de seguros de vida de obras sociales, cuando se piensa en lo que puede suceder ahora y después del coronavirus, ante una situación extrema”, razonaron.

“En estos 6 meses de pandemia las consultas por divorcios se han duplicado, aunque no es así en el inicio de los trámites. Hay muchas consultas, pero no siempre se inicia el divorcio. Podemos traducirlo en un `podría, pero...´. Sin duda hacer las consultas por internet es más fácil para la gente, ya que se animan a preguntar. A través del celular se dicen muchas cosas y no ocurre lo mismo, personalmente”, evaluaron.

Los costos para un divorcio, ronda los 70.000 pesos, una cifra onerosa para muchas familias, que en medio de este duro contexto económico, deciden quizás postergar.

“Nosotros, en ocasiones reducimos el costo y damos facilidades de pago, porque la gente no puede abordar esa suma. Somos conscientes de la situación que atravesamos: que podamos hacer el trabajo y los clientes estén satisfechos con el resultado, es una ayuda mutua”, expresaron los letrados.