Gastronómicos insisten a Kicillof para que levante las restricciones nocturnas

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aehg) insistieron con el pedido hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para que revea las restricciones nocturnas implementadas y los locales pueden volver a trabajar en el horario anteriormente establecido.

"Es momento de insistir nuevamente con la ampliación y la extensión horaria tal como teníamos previamente a las restricciones que marcaron como límite horario la 1 de la mañana", señaló Rodolfo Parato, vicepresidente tercero de la entidad.

"Pedimos que se extienda al mismo horario que teníamos antes", insistió y agregó: "Damos la tranquilidad que son los establecimientos los que trabajan con los protocolos y cuidados. Si así no fuera, las autoridades pueden controlar, no así en los establecimientos no habilitados que son el foco de contagio de coronavirus".

A través de un comunicado, desde Aehg enfatizaron en que necesitan que los visitantes "puedan disfrutar de la temporada sin limitaciones horarias" y se mostraron a la espera de una resolución favorable que "permita que la ciudad reciba y atienda a sus turistas como lo merecen".

Desde la entidad ya habían alertado previo a la implementación de las medidas por el "impacto letal" para los establecimientos gastronómicos de las limitaciones horarias. "Desconocen cómo funciona una ciudad turística", habían reparado.

El pasado martes, el gobernador Kicillof prometió flexibilizar las restricciones nocturnas que rigen de 1 a 6 en caso de que se consolide la tendencia a la baja en la curva de contagios de coronavirus.