Montenegro ratificó que acatará el toque de queda pero advirtió por el impacto para la clandestinidad

El intendente Guillermo Montenegro aseguró este jueves que acatará el eventual toque de queda que oficializará en las próximas horas el Gobierno de Alberto Fernández aunque se mostró a la espera de la publicación del decreto para conocer la "letra chica" y definir los pasos a seguir.

"Mi postura es acatar el decreto. Esto está muy claro más allá de que uno haya tenido una posición diferente. Me parece que eso es lo correcto. Al margen del motivo, nosotros entendemos que esto es en defensa de la salud de nuestra ciudad y vamos a esperar a que se publique el decreto para saber las restricciones", dijo el jefe comunal.

Montenegro, en este sentido, no pudo en duda que el decreto "se acatará diga lo que diga" pero manifestó "cautela" a la hora de precisar cuáles son las restricciones "porque hasta ahora no las sabemos" de manera oficial. "Hacer alguna apreciación sin tener los elementos que corresponden me parece poco serio", señaló.

De antemano, el responsable del Gobierno marplatense se mostró a favor de que se siga permitiendo en la noche el funcionamiento de algunas actividades específicas, como el teatro, y consideró que las nuevas restricciones no permitirán desalentar la clandestinidad, tal como argumenta la administración de Alberto Fernández.

"No creo que se terminen la fiestas clandestinas con esto. Lo que creo es que vamos a tener que redoblar de los esfuerzos de lo que ya venimos haciendo en conjunto con la Policía Bonaerense y la Policía Federal así como vecinos y otros sectores", afirmó, y remarcó: "Obviamente que el hecho de que haya un horario más acotado, aumente la clandestinidad".

El decreto sobre el "toque de queda" todavía no se publicó ni tiene la firma del presidente pero Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete de Nación, adelantó que por la tarde se conocerían las nuevas medidas de restricción en horario nocturno. Lo que sigue sin saberse, entre otros aspectos, es si estas restricciones regirán a partir de las 23 o las 24, si se extenderán hasta las 5 o las 6 y si se habilitarán "exenciones" para algunas actividades específicas.

Montenegro hizo las declaraciones al encabezar en el Torreón del Monje el tradicional acto "Mar del Plata levanta el telón" junto a artistas y productores teatrales, a quienes les agradeció por haber apostado por la ciudad a pesar de la incertidumbre de la pandemia del coronavirus. "Está claro que esta temporada no es por los números sino por el corazón", expresó.

"Es muy importante estar en un momento donde realmente es muy complejo producir, actuar, organizar y cuidar. El hecho de que nos sigan eligiendo y que vengan a darle laburo a todos lo que están en esta industria merece un enorme agradecimiento desde mi lugar como intendente y como el 'gordo Montenegro'", reconoció el jefe comunal.

En su discurso, Montenegro sostuvo que "nunca Mar del Plata tuvo una temporada tan atípica y complicada como esta” y consideró que se vive un "momento difícil que hay que superarlo juntos". "Yo no me voy a cansar en los años que me quedan como intendente ni en el resto de los años de agradecerles por lo que hicieron este año. Este año es muy particular para mí y valoro mucho lo que hizo cada uno para poner el pecho en mi ciudad", concluyó.