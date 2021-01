Gastronómicos en shock por un posible toque de queda: “Nos fundimos”

Si bien hasta este mediodía no había precisiones sobre los alcances del decreto que esta tarde establecería un toque de queda en todo el país de 23 a 6 para disminuir el enorme crecimiento de casos de coronavirus–de 5 mil a 13 mil contagiados en un mes- desde el sector gastronómico de Mar del Plata advierten que la prohibición de la nocturnidad en plena temporada sería “devastador”, más teniendo en cuenta el duro invierno que atravesaron por la pandemia.

En diálogo con 0223, el empresario gastronómico Hernán Szkrohal, expresó el “estado de shock” del resto de sus colegas ante la posibilidad que se pueda restringir la circulación de gente de 23 a 6, aunque confió que esta medida no se aplique en Mar del Plata, más teniendo en cuenta las palabras del jefe de gabinete Santiago Cafiero y de trascendidos gubernamentales.

“A pesar de esto, tenemos una intranquilidad total porque hay muchas idas y vueltas. Este verano los locales se armaron a cielo abierto, invirtieron mucho, esperando repuntar el mal año y ahora dicen esto. En la temporada, la noche es el alma de la facturación y de darse el toque de queda, destruye prácticamente a todo el sector”, estimó Szkrohal.

Para el empresario, los locales gastronómicos “son un bálsamo” en el cumplimiento de los protocolos Covid en relación a las fiestas ilegales o la aglomeración de gente en las playas, donde “los jóvenes mostraron poca responsabilidad social”.

Por su parte, Mariano Chaia, dueño de Argento restobar, expresó que “la idea de la mayoría de los colegas, es que no van a cerrar porque no puede hacerse en pleno enero”, luego del mal invierno que provocó cierre de muchos locales por la pandemia y aseveró que "el cierre de la noche no va a evitar el aumento de contagios”.

En declaraciones a 0223 Radio, el empresario reprochó al gobierno provincial “por tener 8 meses para pensar en cómo controlar el verano y no hacerlo” y restó responsabilidades al Municipio, "que no siempre dieron solución pero siempre nos escucharon".

“Mar del Plata es la ciudad récord en desocupación y esto sería devastador. Desde que arrancó la temporada esas cifras habían bajado y ahora con esto, la ciudad lo va a sufrir, a pesar que veníamos un 50% abajo con la temporada anterior. El año pasado teníamos 160 empleados y ahora 100. Si cierran, vamos a tener que dejar sin trabajo al 40% de los empleados temporarios que habíamos tomado”, advirtió Chaia.