Viajes de egresados gratis: el Emtur trabaja para recibir a los chicos en Mar del Plata

El intendente Guillermo Montenegro remarcó que el Emtur ya comenzó a trabajar en el armado de una propuesta para que Mar del Plata reciba a los chicos que realizarán su viaje de egresados por el plan que anunció el gobernador Axel Kicillof, durante el inicio del último fin de semana largo.

Si bien el jefe comunal ratificó que la idea del “regalo” no lo convence, marcó la importancia de que los chicos tengan su viaje de egresados para darle el cierre a una etapa que se complicó por la pandemia. Además, también destacó la ayuda que significa para los sectores del turismo de la ciudad, por lo que anticipó que Mar del Plata se prepara para recibir a los estudiantes.

“Nosotros somos el principal receptor de viaje de egresados de la provincia. Y estamos contactándonos con las agencias para que trabajen en armar receptivos y salir a venderlos en todo el territorio bonaerense”, anticiparon a 0223 fuentes del Emtur.

En diálogo con Radio 10, Montenegro destacó que es importante que los chicos tengan su viaje de egresados. “Es terminar una etapa. Este año fueron estigmatizados, los encerraron, no los escuchaban. Yo tuve discusiones muy fuertes con la provincia. Pero también soy más amigo del esfuerzo que del regalo, a mi no me termina de convencer que sea un regalo”, señaló el jefe comunal.

Más allá de la polémica, el intendente remarcó que también es importante para los sectores turísticos tener la oportunidad de ofrecer paquetes para los viajes de egresados. “Estamos pensando en hoteleros, gastronómicos, distintas ofertas de nocturnidad. Es un lugar fácil para venir, con muy buena oferta”, marcó el jefe comunal.

Ante las consultas por el rechazo de muchos dirigentes de su espacio, Montenegro insistió en que el viaje “es importante”, pero aclaró: "Que sea solamente gastando mucha plata de todos me hace un poco de ruido”.

“El regalo no me gusta, pero que los chicos tengan un viaje de egresados es importante. Y quiero que elijan Mar del Plata como destino también”, concluyó.