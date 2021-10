Crimen de Jonatan Costadura: "Para la justicia una vida vale más que otra"

Amigos y familiares de Jonatan Costadura marcharon por las calles de Mar del Plata, pidiendo justicia por el joven de 26 años que fue asesinado el pasado 8 de agosto en Falkner al 6000 y cuya causa aún no tiene detenidos.

Camino al Centro de Monitoreo, donde funciona la Secretaría de Seguridad Municipal, Karina, novia de Jonatan, lamentó la falta de avances en la causa que aún no tiene detenidos y la comparó con el asesinato que sufrió días atrás "Lele" Gatti, en la puerta de un boliche de Playa Grande.

"La situación está muy trabada porque vamos todo el tiempo ha hablar con el fiscal y no da respuestas ni pruebas. No entendemos por qué en 48 horas son capaces de resolver un caso como el del DJ donde detuvieron a tres personas y en dos meses tuvimos solo dos allanamientos y no hay detenidos", expresó a 0223 la joven, que dijo estar conforme con el avance de ese caso de inseguridad pero que apuntó contra el fiscal Leandro Arévalo: "Parece que para la justicia una vida vale más que otra, vemos que hay una desigualdad. Porqué en los barrios no hay cámaras de seguridad si también pagamos los impuestos".

Las críticas también fueron dirigidas hacia el Municipio y la "falta de empatía" hacia la familia. "El otro día fuimos a hablar con el Intendente y por intermedio de alguien, nos prometió que nos iba a llamar. Estaba atendiendo a la familia del `Lele´ y nos derivaron al secretario de seguridad Horacio García, que nos prometió ayuda y que iba a hablar con el fiscal. Pero pasó una semana y no nos llamaron. No entendemos porque hay esta falta de voluntad", lamentó.

El homicidio sucedió el pasado 8 de agosto cerca de las 5.55, cuando por motivos que son materia de investigación, dos hombres armados que iban en una moto negra balearon a Jonatan y a su acompañante, sobre la calle Falkner a la altura de Andrade. La víctima era un repartidor de Pedidos Ya y venía de una reunión con amigos y no estaba haciendo reparto al momento del crimen. Por otra parte, se constató que los delincuentes no les robaron nada. Se encontraron más de 6 vainas servidas.