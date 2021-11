"Estos agentes irresponsables no conocen el procedimiento policial"

El abogado Maximiliano Orsini calificó de una "gravedad institucional importante" el caso de abuso policial que se registró en la madrugada del jueves en el barrio El Progreso y que dejó agonizando a Ángel Aristimuño, quien todavía lucha por su vida en el Hospital Interzonal, y confirmó que la familia del hombre de 37 años buscará que los dos oficiales que lo atacaron queden "afuera de la fuerza".

Sobre los primeros pasos que se tomarán en la causa, el letrado que representa a los familiares de la víctima adelantó que se presentará como particular damnificado y que desde ese lugar pedirá "clarificar y cuantificar" cuáles son las lesiones que tiene el vecino, quien ya fue diagnosticado con un "traumatismo de cráneo" y "hemorragia cerebral".

"Eso no está clarificado hasta el momento en la causa pero está claro que son lesiones de carácter grave. No sabemos cómo va a quedar la víctima. Su pronóstico es muy reservado y corre riesgo de vida", expresó, ante la consulta de 0223, y agregó: "La familia quiere reparar el daño ocasionado, y no en el plano económico sino en lo penal".

Orsini insistió en la necesidad de "hacer Justicia" con este caso para "que no vuelven a suceder cosas así". "Este hecho responde a una gravedad institucional muy importante: hubo un exceso de fuerza mal utilizado por la policía cuando era absolutamente innecesario", aseveró.

Para el abogado, el oficial y la mujer policía que se vieron involucrados en el hecho fueron "absolutamente irresponsables" y demostraron "no tener conocimiento del procedimiento policial". "No era necesario el uso de la fuerza, y entonces, por no conocer el procedimiento, deberían estar afuera de la policía", sentenció.

La situación actual de los efectivos

Ante la evidencia de los videos que trascendieron sobre el ataque, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense desafectó anoche a los dos policías, mientras la fiscal Florencia Salas avanza con la investigación del hecho. Por lo pronto, ambos efectivos debieron entregar sus credenciales y armas reglamentarias y no podrán cumplir servicio hasta tanto avance el expediente.

En la misma línea, este viernes al mediodía la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº1 imputó al oficial por el delito de “apremios ilegales agravados, incumplimiento de las funciones de funcionario público y falsedad ideológica” mientras que a su compañera no le imputó las lesiones.

La falsedad ideológica está relacionada con la primera versión que ambos policías dieron ante sus pares, lo cual quedó labrado en las actas y en la declaración que posteriormente brindaron a la Justicia Correccional.