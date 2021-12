En 3 años se duplicó la cantidad de familias que subsisten del basural

Integrantes de la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias aseguraron que hay unas mil personas que hoy subsisten del reciclaje en el predio de residuos de Mar del Plata, lo que representa un incremento de prácticamente el 100 por ciento con relación a los últimos tres años, e insistieron en la necesidad de respuestas del Gobierno para paliar tanta pobreza y desempleo.

Ana Laura Vulcano, la coordinadora del espacio que preside el Obispado de Mar del Plata, aseguró que durante el verano se incrementará el número y renovó la preocupación. "Esto no es un tema exclusivamente municipal sino de todo el Estado. La Provincia, por ejemplo, desapareció del basural y antes estaba. El tema es muy grave", afirmó, en declaraciones a 0223.

La mujer dijo que hace tres años había entre 500 y 700 personas que subsistían de los recursos que obtenían, en condiciones extremas y absolutamente informales, del relleno sanitario. "Nosotros creemos que hay mil familias ahora. Con el Estado siempre hay discusión en estos números. Ellos dicen que sigue yendo la misma cantidad de gente. Nosotros sabemos que no es que van las mil familias juntas al basural pero sí decimos que esa cantidad de familias tienen un contacto directo", ratificó, y agregó: "Algunas van todos los días, otras solo van algunos, pero en definitiva es el flujo de gente que va al basural".

En su análisis, Vulcano reflexionó que la triste postal de necesidades que evidencia el predio de basura es una consecuencia "emergente de todo el problema que hay en la periferia". "Si toda la periferia estuviese mejor, no existiría ese problema", razonó, y justificó al respecto el comunicado con el que días atrás interpeló a las gestiones de Guillermo Montenegro, Axel Kicillof y Alberto Fernández.

Droga y violencia

Al profundizar sobre las preocupaciones de la periferia, la vocera de la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias puso el foco en el aumento del consumo de droga, además del déficit estructural de pobreza, desocupación y hábitat. "El aumento del consumo de sustancias nos preocupa mucho porque eso trae aparejado distintas cosas pero sobre todo violencia", dijo.

También mencionó las carencias del servicio de transporte público para los vecinos que viven en los barrios más marginados. "¿Cómo van a la salita de Serena los que viven en Monte Terrabusi? El colectivo no tiene un recorrido que llegue ahí", agregó, entre otras problemáticas básicas.

Para Vulcano, es fundamental "ver, denunciar y construir" para sembrar mejores realidades. "Nosotros estamos dispuestos, desde la Universidad, el Parque Industrial o la Iglesia, a ponernos todos a disposición para poder aportar alguna idea o ayudar a la implementación de políticas públicas pero nosotros no somos Gobierno", señaló.

La mujer pidió terminar con los "paliativos" y pensar en políticas de reestructuración social y económica. "Ahora se habla mucho de las cajas navideñas... ¿eso es política pública? No. Para nada", ejemplificó, y reiteró: "Nosotros no somos funcionarios; en la mesa nuestra no hay funcionarios y por eso nuestra denuncia que más que denuncia es preocupación para ponernos a discutir y hacer".

Qué es la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias

La Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias es una organización transversal de más de 4 años motorizada por obispado de Mar del Plata y el padre obispo Gabriel Mestre.

Está integrada por Caritas, Pastoral de Barrios Populares, Pastoral Universitaria, Pastoral Social, Parque Industrial, Parroquias, SUIM, Obra Don Orione, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad FASTA, Universidad Atlántida, Escuela Universitaria de Teología, Movimiento Evita, Movimiento Barrios de Pie, CTA, ONG Fortaleciendo Futuros, Asociación Civil Conciencia, Facultad de Derecho, Facultad de Económicas, Cámara Industria Plástica Mar del Plata y Zona.