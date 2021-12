Empresarios gastronómicos molestos por la obligación del pase sanitario

Luego de reunirse durante dos horas con el gobernador Axel Kicillof, los empresarios vinculados al turismo se mostraron a favor del uso del Pase Sanitario, que busca fomentar la vacunación completa contra el Covid-19 y evitar una nueva ola de contagios, aunque pusieron de relieve algunas dificultades que puede ocasionar su implementación, que está vigente desde este 21 de diciembre y les puede generar sanciones económicas durante la temporada.

"Hoy la medida es muy fresca y lo venimos discutiendo con los dueños y trabajadores. Hay mucho malestar porque en algún punto lo ven como una restricción, más que nada con el problema que puede generar cuando se te sientan 4 personas a una mesa, tres tengan el pase y una no. Y te digan del por qué,si la vacuna no es obligatoria. Ahí entras en un conflicto entre privados", manifestó Hernán Szkrohal, referente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aegh) de Mar del Plata.

En diálogo con 0223, el empresario sostuvo que este tipo de dudas fueron planteadas al gobernador y al ministro de Producción, Augusto Costa. "La respuesta fue que pensemos en lo macro como objetivo y si convivimos con cuantos problemas, que convivamos con este también. Pero esto genera cierto malestar en gran parte de la gastronomía. La idea es colaborar y evitar conflictos y trabajar a la vez", razonó.

Para Szkrohal, siguiendo la lógica de libre circulación que existe en ingresar a Mar del Plata como en el resto de los destinos turísticos bonaerenses sin estar vacunados, podría hacerse lo mismo con el uso de los decks o mesas al aire libre. "Tendrían la misma función, es sentido común pero no se habló en la reunión", admitió.

Qué pasa con los no vacunados

En relación a las personas que no estén inmunizados, Szkrohal subrayó que dentro de la reunión quedó "un dato positivo y es que aquellos que hayan llegado a la ciudad, tengan la posibilidad de vacunarse en los puestos moviles y con esa primera vacuna, no tengan que esperar los 14 dias y con esa primera dosis, sea acredor del Pase para poder ingresar. En definitiva se busca estimular la vacunación", evaluó.

"Provincia nos dijo que solo el 13% no se dio la segunda dosis y querían que con este tipo de estimulo, creen que se puede elevar la vacunación y llevarla a más del 90%. Todos los sectores le planteamos que estamos totalmente de acuerdo pero le comentamos la implementación de la medida en lo operativo. Hay pocos empleados no vacunados, por una cuestión filosófica y hasta religioso no lo han hecho y no tenemos una alternativa todavía clara. Se sugirió que no hiciera en atención al público, pero es complicado que un mozo sea cocinero o un cafetero a un comandero. Simplemente quedamos en seguir hablando del tema", completó el gastronómico.