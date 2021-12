Luciano Olivera: abren otra causa para determinar si la policía cometió "vejaciones"

La Justicia abrirá una nueva causa por el crimen de Luciano Olivera, ocurrido en Miramar en la madrugada del 10 de diciembre a manos de un agente de la Policía Bonaerense, para tratar de determinar otras responsabilidades penales por parte de los efectivos que intervinieron en el fatídico operativo.

La causa marchará de manera "paralela" a la investigación que encabeza desde el primer momento la fiscal Ana María Caro, centrada en las circunstancias del homicidio, y pondrá el foco en evaluar si algunos de los integrantes de la fuerza incurrieron en "incumplimientos de deberes de funcionario público".

"Será clave esta investigación para ver otras actuaciones policiales que se pudieron dar en el lugar del pero una vez que ya había acaecido el asesinato de Luciano. Por eso se formó una causa por separado", explicaron fuentes judiciales a 0223.

Esta instrucción aún no tiene competencia asignada y en las próximas horas Fiscalía General determinará el funcionario que se pondrá al frente de la pesquisa. Podría ser la misma Caro u otro representante del Ministerio Público Fiscal.

Con esta nueva etapa investigativa, se buscará profundizar el rol que tuvo el comisario de la policía comunal de Miramar, Edgardo Vulcano - ya destituido -, el jefe de Caballería y otros efectivos que se hicieron presentes en los momentos que sucedieron a la muerte del chico de 16 años, según confiaron las mismas fuentes. "Acá se podrían determinar vejaciones u otros incumplimientos por parte de los policías", se aseguró.

Judit Aristegui, la mamá de "Lucho", había denunciado que los agentes de la Bonaerense la quisieron esposar cuando se acercó a la intersección de la avenida 9 y calle 34 para corroborar la muerte de su hijo.

"Como yo no me tranquilizaba ordenó (por Edgardo Vulcano) que me esposaran, dos veces lo pidió. Me pegaron, me agarraron de todos lados para esposarme y entonces me tiré otra vez arriba del nene”, había contado la mamá, en una conferencia de prensa junto a su abogado, Gregorio Dalbón.

Avances en la investigación del homicidio

En la causa principal, la que investigan las circunstancias del crimen, ya hay cuatro policías detenidos. El principal es Maximiliano González, el autor del disparo letal, y este martes se sumaron el oficial inspector Nelson Armando Albornoz, la sargento Rocio Mastrangelo y el sargento Kevin Guerricagoitia.

Al principal imputado se lo acusa por el delito de "homicidio agravado por ser cometido por un funcionario policial en uso de sus funciones, por alevosía y por el empleo de un arma de fuego". Al resto se les imputan los delitos de "encubrimiento doblemente agravado" y "falso testimonio en concurso ideal".