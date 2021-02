El primer mes del año no tuvo el resultado que esperaban los diferentes operadores turísticos de la ciudad que estaban esperanzados con recuperarse dela crisis económica generada por la pandemia de coronavirus.

Según indicó a 0223 Radio el coordinador de Gabinete Alejandro Rabinovich, la ciudad vive una temporada de verano “diferente a todo lo conocido” y, por tal motivo desde el gobierno municipal habían adelantado que la posibilidad de recibir turistas en el período estival no iba a alcanzar para recuperarse de los vaivenes económicos.

“Sabíamos que enero no iba a ser la salvación de un año malo”, aseguró categórico Rabinovich y agregó que los números registrados durante el mes de enero “son bajos, pero es la primera temporada en pandemia”.

A su vez, celebró la extensión horaria anunciada por el gobernador Axel Kicillof para los locales nocturnos. “La extensión horaria da una mayor posibilidad de trabajo”, dijo.

“Mar del Plata no es como otros balnearios. La matriz productiva de la ciudad incluye muchos sectores y no únicamente al turismo de temporada”, explicó y resaltó que el problema que enfrenta la ciudad no está vinculado a las actividades permitidas sino a aquellas que se desarrollan en clandestinidad.

“Siempre dijimos que es más fácil controlar toda actividad que se desarrolle con protocolo que aquellas que son ilegales”, aseguró. En este sentido destacó que durante el mes de enero el Municipio desarticuló 332 eventos clandestinos a los que asistió público de todas las edades.

"Si bien la clandestinidad está relacionada con los jóvenes y la nocturnidad, en enero se desarticularon eventos durante todo el día y en algunos casos había personas de hasta 45 años”, explicó.

“Tenemos muchísimas denuncias durante todo el día. Nosotros seguimos trabajando como lo hacemos desde el mes de noviembre”, concluyó Rabinovich.