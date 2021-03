La grieta también se ensancha en Mar del Plata

La política nacional comienza a dar señales claras de que aquella convivencia sana que mostraron oficialismo y oposición durante el inicio de la pandemia fue solo un espejismo. La grieta es cada vez más profunda y nada hace pensar que eso cambiará. En Mar del Plata, Guillermo Montenegro no endurece su discurso y sigue con su estrategia dialoguista, aunque en su entorno no todos siguen ese camino: algunos integrantes de su equipo ya pusieron el guiño para anunciar que saldrán de esa ruta.

La secretaria de Salud Viviana Bernabei sorprendió con duros cuestionamientos a la campaña de vacunación que se lleva adelante en Mar del Plata. Aún no se hablaba de vacunación VIP en la ciudad y la funcionaria municipal le apuntó a la falta de capacitación de los vacunadores y denunció irregularidades en los centros. Afirmó que muchas personas que se aplicaban dosis se iban sin las firmas correspondientes en los certificados, lo que daba lugar a falsificaciones.

¿Hay una decisión de endurecer la línea discursiva contra el Frente de Todos? Cerca de Montenegro juran que no, remarcan que el intendente no quiere correrse del ala moderada de Juntos por el Cambio, aunque reconocen que los “duros” van ganando espacio en las órbitas nacionales y provinciales. También recuerdan que el enojo del gobierno local es porque el gobierno provincial decidió administrar en soledad la campaña de vacunación. Quienes ven estos movimientos desde afuera no creen que se trate de una “patriada” de la secretaria de Salud o de un arresto verborrágico. “Esas cosas no se les escapan”, analizaron.

“Nosotros habíamos propuesto siete lugares aptos para vacunar a la gente, la provincia había dicho que sí y después dieron marcha atrás y aparecieron los gremios”, cuestionaron desde el Ejecutivo local. El titular de Zona Sanitaria VIII, Gastón Vargas, reiteró la explicación oficial acerca de por qué no se utilizaron los Caps que había propuesto el municipio: marcó que no era compatible la vacunación de 8 a 22, con el normal funcionamiento de una unidad sanitaria. Aprovechó también para recordar el escueto horario en el que atienden muchos centros de salud de Mar del Plata.

Para agrandar la polémica, el fin de semana el diario Clarín publicó en tapa una nota sobre el vacunatorio VIP en Mar del Plata. Desde el Ejecutivo se despegaron por completo de la noticia. “No tenemos nada que ver ni con la investigación de (Javier) Pettiggiani, ni con la nota”, señalaron.

Pese a esa afirmación, Bernabei, en una entrevista televisiva en TN, habló de la polémica. Le preguntaron por algunos de los nombres que habían salido publicados en el artículo (puntualmente el de Facundo “Apache” Villalba) y negó que sea personal de salud. El dirigente gremial le respondió por las redes sociales y recordó que es trabajador del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) desde 2014 y que trabaja en la coordinación de los centros de vacunación. También mostró los trámites realizados para obtener el turno de vacunación.

Otros nombres cuestionados en la nota fueron el del titular del Pami, Fernando Mogni, y el de director de Ioma, Santiago González. Se puede discutir el criterio seleccionado por las autoridades, pero ambos están dentro de los grupos a los que les corresponde recibir la vacuna. El nombre más llamativo del listado es el del fiscal Guillermo Nicora, que además habría recibido la dosis como personal de salud. Todas estas cuestiones quedarán en manos de la justicia que determinará si hubo o no irregularidades.

Las declaraciones de Bernabei recibieron el rechazo de distintos sectores. Desde lo más alto del gobierno provincial (el jefe de Gabinete Carlos Bianco y el ministro de Salud, Daniel Gollán) hasta los representantes de los CBE que la acusaron de “oportunista”.

Los concejales del Frente de Todos, en tanto, retrucaron con un pedido de informes al gobierno de Montenegro. Denunciaron que personal del Cuerpo de Patrulla Municipal se hizo presente en distintos centros de vacunación para pedir datos sobre los trabajadores, a quiénes vacunaban cada día y cómo era el sistema de asignación de turnos. El proyecto pide conocer quién dio la orden y con qué objetivo se realizaron esas consultas.

El proyecto, además, le pega al secretario de Seguridad Horacio “Totó” García, responsable de la patrulla comunal. No es casual: esta semana se supo que la dirección nacional de Migraciones, área a cargo de García durante la gestión de Mauricio Macri, formaba parte del aparato de espionaje ilegal.

No es el primer cruce entre Bernabei y los representantes del Frente de Todos (concejales y efectores de salud de Nación y provincia). A lo largo de la pandemia, surgieron duros cuestionamientos contra una funcionaria que el intendente Montenegro siempre respaldó. Es más: dentro de Juntos por el Cambio si bien hay consenso para que el secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, sea el primer candidato a concejal, algunos no descartan que si se requiere un perfil más combativo la lista pueda ser encabezada por la secretaria de Salud. Al final, nada es casual en la política.