En la antesala de la segunda ola, la enfermería del Hospital Interzonal analiza ir a un paro total de actividades

Enfermeros y enfermeras realizaron este miércoles al mediodía una asamblea en las puertas del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende para visibilizar el malestar por el trato que han recibido del Gobierno a lo largo de la pandemia del coronavirus y no descartaron avanzar con un paro total de actividades mientras crece la preocupación por la inminente llegada de una "segunda ola" de contagios.

"No es la idea juntarse de esta manera pero la verdad que hace cuatro o cinco mese que venimos y no hay respuestas. Todo el mundo hablar de una segunda ola y creemos que no estamos preparado para afrontarla", advirtió Fernanda Tapia, una de las trabajadoras, en declaraciones a 0223 Radio.

Si bien parte del reclamo se funda en la necesidad de un aumento salarial, la enfermera hizo énfasis en el impacto de la pandemia para la "psiquis del personal" e insistió a las autoridades provinciales para que garanticen el cumplimiento de licencias extraordinarias para poder tomarse vacaciones.

"Todos deberíamos haber tenido la licencia extraordinaria como corresponde y ya tendríamos que estar próximos a otra licencia. Sino no podemos seguir trabajando. Somos trabajadores la columna vertebral del sistema de salud. Mar del Plata estuvo con turismo y nadie se negó a trabajar. Seguimos trabajando pero necesitamos descanso", fundamentó la empleada.

En este sentido, Tapia reclamó que las licencias se otorguen en un solo tramo y no en dos, tal como ocurrió el año pasado. "La otra vez nos dieron doce días y después seis y seis por separado", puntualizó, y consideró: "La verdad que no queremos viajar a ningún lado pero necesitamos descansar bien. Y seis días no nos alcanza para descansar".

Ante la consulta por un paro de actividades, la enfermera aseguró que "cabe la posibilidad" de una medida de fuerza y aclaró que sería "algo histórico porque jamás se tomó una determinación así". "Necesitamos vacaciones, incentivos, bonos, nunca se nos toma en cuenta", enumeró entre las preocupaciones que afectan a los trabajadores del centro hospitalario de Juan B. Justo al 6500.

"Falta de comunicación entre los gremios. Los representantes de los gremios deberían venir acá, a los pisos, y hablar para unificar criterios en un momento histórico como es este de la pandemia. Por qué no articular herramientas para trabajar mejor", apuntó una de las voceras del reclamo.

Tapia, además, recordó que en el Hospital Interzonal "siempre hubo faltante de recursos materiales y humanos". "Es un gigante este hospital. Yo lo amo. Creo que acá está el mejor personal de salud de Mar del Plata pero no tenemos recursos y queremos descansar y no podemos", reiteró.