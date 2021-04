Artistas callejeros denuncian represión y persecución de la Policía e inspectores municipales

Un grupo de artesanos y artistas callejeros se movilizó este miércoles por el centro de Mar del Plata para reclamar por el derecho a trabajar después de denunciar hechos de represión y persecución por parte de efectivos de la Policía e inspectores de Inspección General de la Municipalidad de General Pueyrredon.

La movilización tuvo lugar después de la negativa que recibió uno de sus compañeros el sábado pasado por parte de efectivos de seguridad e inspectores municipales al exponer un paño con artesanías.

"Nos quisieron sacar las cosas. Un policía me pegó. Nos persiguieron durante cinco cuadras para agarrarnos y llevarnos detenidos. En la comisaría me amenazaron y me dijeron que me iban a desaparecer", denunció a 0223 Suyai, música callejera y artesana.

"Les artistas de la ciudad sufrimos un acoso constante. El arte no es delito. Si nos tocan a une nos tocan a todes. No pasa solamente con artistas, muchos compañeros están con la lucha por distintas causas y también sufren acoso", apuntó.