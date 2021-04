La Provincia advirtió que Mar del Plata está en condiciones de pedir el retroceso a fase 2

Para el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud bonaerense, Salvador Giorgi, Mar del Plata podría solicitar bajar a fase 2 debido a la preocupante situación sanitaria que atraviesa el distrito por el coronavirus. En ese punto, aclaró que las restricciones de esa fase fueron establecidas por el gobierno nacional en un DNU espcífico para el Amba, por lo que los distritos del interior que implementaron las restricciones más severas fueron a pedido de los propios intendentes.

"Mar del Plata podría pedir la fase 2 porque tiene números preocupantes. A nosotros nos preocupan las grandes urbes y Bahía Blanca y Mar del Plata son -después del conurbano bonaerense- los distritos donde siempre estamos monitoreando la vigilancia epidemiológica. Las grande urbes pueden aumentar estrepitosamente los casos", aseguró Giorgi, en declaraciones a 0223 Radio.

En ese análisis, sostuvo que en el caso de aplicarse la fase 2, "no solo General Pueyrredon, sino también sería Mar Chiquita o General Alvarado", ya que "hay un entramado y una misma red sanitaria" entre estos distritos, aclaró.

"Los números de Mar del Plata son preocupantes como la mayoría de los municipios. Estamos en una fase 3, con la intención de que aquellos intendentes que necesitan mas fases restrictivas, tienen todo el apoyo de la Provincia. En la fase 2, donde está el Amba, fue por DNU y solo pueden pasar aquellos municipios que lo soliciten. Villegas, Castelli, Chacabuco lo han solicitado. También es el momento que otros municipio tengan la misma iniciativa para cuidar a la población", expresó el funcionario del Ministerio de Salud.

En relación a las clases presenciales, Giorgi afirmó que "no hubo muchos contagios en las escuelas" por el sistema de burbujas y que "el problema no es la escuela como foco de contagio, sino lo que ocurre alrededor de los colegios. No es la discusión escuelas si, o escuelas no, hay que disminuir la movilidad en la vía pública" y aseveró que "pasando a la virtualidad, es una forma"

En ese punto, alertó que debido a que hay cerca de 11.000 casos diarios -cuando en el pico de la pandemia en agosto del 2020 había 6800 casos- "hay que tomar mas medidas para poder, al menos bajar a la mitad. Con estos casos vamos a un colapso sanitario".

Entre las restricciones de mayor impacto en la fase 2 se destaca la suspensión de las clases presenciales; el cierre de cines, espacios de artes escénicas y talleres culturales; y la prohibición de jardines maternales y Centros de Atención de Desarrollo Infantil.

Por otra parte, esta fase tampoco habilita la celebración de ritos religiosos en espacios cerrados con ventilación natural ni el funcionamiento de locales gastronómicos, gimnasios, shoppings, museos, eventos culturales, casinos y bingos, bibliotecas, mercados y ferias, viajes, actividades deportivas y todo tipo de reuniones sociales.

