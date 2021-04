La familia de Brandon Romero fue recibida por el Juez Errandonea

Este viernes, a cinco días de la protesta que familiares y allegados de Brandon Romero realizaron en la puerta de Tribunales para solicitar que el juez de Garantías no acompañe el pedido de los fiscales de sobreseer a Arcángel Bogado, el policía que mató a Brandon Romero en julio del año pasado, el magistrado se reunió con Romina Vergara, madre de la víctima.

Tras el encuentro que Vergara calificó como “positivo”, la mujer habló con 0223 y aseguró que en los próximos días, Cesar Sivo, abogado de la familia presentará el pedido de elevación a juicio.

“Estoy tranquila. El juez me escuchó cuando le hablé de Brandon, me recibió bien y me explicó cuáles son los pasos que tenemos que seguir”, dijo.

Romina Vergara acampó lunes y martes en las puertas de Tribunales luego que los fiscal Alejandro Pelegrinelli, David Bruna y Fernando Berlingeri pidieran el sobreseimiento del policía Arcangel Bogado, por entender que mató a Brandon Romero para defender su vida.

Vergara aseguró, como lo hace desde que ocurrió el hecho, que el joven murió producto de varios disparos y cuestionó que la fiscalía no considere algunos testimonios ofrecidos por la defensa que confirmarían que Brandon no era delincuente y en ningún momento intentó asaltar a Bogado, tal como el efectivo declaró.

“El Juez me dijo que la causa es complicada, pero seguramente vamos a ir a juicio”, concluyó.