El Concejo tendrá dos sesiones: cómo se harán y qué se discutirá

Una sesión especial y una sesión ordinaria marcarán los ejes de una intensa agenda que tendrá a lo largo de este jueves el Concejo Deliberante, cuyas autoridades ratificaron la modalidad presencial del debate a pesar de las restricciones que están vigentes desde el sábado en el marco de la nueva cuarentena que decretó el presidente Alberto Fernández.

Ariel Martínez Bordaisco, el presidente del cuerpo legislativo, reveló detalles a 0223 Radio de las características que tendrá la jornada de trabajo que llevará adelante el cuerpo legislativo y aclaró que la presencialidad dispuesta para esta fecha no tiene las mismas condiciones de las sesiones que se desarrollaban hasta la semana pasada.

En esta oportunidad, solamente podrán estar presentes en el recinto los presidentes de cada uno de los bloques políticos, las autoridades del Concejo Deliberante y el "personal administrativo necesario", según lo que se definió por resolución el viernes pasado. "De esta forma se garantiza el debate y la discusión de temas muy importantes y que no se pueden postergar", respaldó el presidente Martínez Bordaisco, sobre las sesiones que comenzarán en las próximas horas.

El eje de debate de la sesión especial será la rendición de cuentas de la ejecución de los presupuestos que fue presentada por el Ejecutivo y Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse). "Por supuesto que se trata de la ejecución de un presupuesto en un año de pandemia, con todas las dificultades que eso implica, pero se ha buscado una ejecución austera y eso ha logrado el acompañamiento del oficialismo y de sectores de la oposición y entiendo que eso también permitiría una votación favorable", anticipó, sobre la votación.

En este sentido, Martínez Bordaisco entendió que "este proceso de nueva normalidad" hay que "empezar a trabajarlo con creatividad" y reconoció que tanto el Estado como los vecinos y los empresarios están "aprendiendo a convivir con una pandemia mundial". "Creo que tenemos que ir avanzando en decisiones y medidas que sean creativas en pos de eso", reiteró.

"Hay que tratar de lograr un equilibro para cuidar la salud pero también para recomponer el tejido social y económico de ciudades como la nuestra con problemáticas estructurales. Está claro que esto vino para quedarse. Por más que los procesos de vacunación se puedan agilizar, hay que ir pisando con firmeza y por eso creo que el uso austero, razonable y justo de los recursos del Estado es parte de la nueva normalidad", argumentó el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR).

"No puede pasar que los marplatenses se queden sin colectivo"

El principal tema de discusión de la sesión ordinaria será la declaración de emergencia para el transporte público, un instrumento clave que podría tener la gestión de Guillermo Montenegro para definir el futuro inmediato del transporte público después de que haya fracasado el primer tratamiento del nuevo pliego de licitación que se impulsaba para la concesión de las próximas dos décadas.

El titular del Concejo explicó que con esta herramienta se le delegan facultades al Ejecutivo "para que pueda conseguir la continuidad del servicio hasta tanto el pliego pueda conseguir los consensos necesarios". "Es un proyecto muy importante que pone muchas cosas en juego para la ciudad porque no puede pasar que los marplatenses se queden sin colectivo de la noche a la mañana", reconoció.

La actual concesión vence el 20 de junio. Mientras se espera por la aprobación de la emergencia - algo que no estaría en duda en la próxima sesión -, la administración de Montenegro ya trabaja en una serie de modificaciones del pliego para que en un nuevo debate pueda obtener luz verde y se lance la licitación correspondiente, que se ve postergada desde 2019.

"El oficialismo no puede permitir que se pongan en juego cuestiones que puedan desnaturalizar el espíritu del proyecto", aclaró Martínez Bordaisco, respecto de algunos elementos de la iniciativa, y agregó: "No bajamos los brazos y creemos que luego que se resuelva la continuidad del servicio, podremos debatir este pliego para poner en discusión el futuro del transporte. No hay política pública más identificada con el futuro que el transporte público".

"La virtualidad va a ser uno de los pocos activos en la pospandemia"

El dirigente del interbloque oficialista también celebró los avances tecnológicos que se aplicaron en el Concejo Deliberante desde el 2020 para poder garantizar el funcionamiento de este órgano, tal como se hizo en los Congresos de la Provincia y la Nación.

"Al principio fue difícil implementar las herramientas pero hoy son un activo para el cuerpo, no solo desde lo técnico sino desde el acceso a la información pública y la transparencia. Hoy, todo el accionar del cuerpo, puede ser seguido a través de expedientes en forma virtual y los canales de Youtube. Es uno de los pocos activos que va a quedar una vez que pase la pandemia", razonó el edil radical.

Bordaisco aseguró que "en el año (en referencia al 2020) donde el Deliberativo cerró las puertas fue cuando se abrieron más canales que nunca" con la comunidad, a través de la página web (https://www.concejomdp.gov.ar/) y el canal de Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCWV0oRsK6EK2YQTWeLuJstw). "En el 2020 tomamos muchas decisiones reglamentarias y otras técnicas que nos permitió usar la virtualidad para seguir trabajando y mantener un funcionamiento un órgano tan importante como este", remarcó.