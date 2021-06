Mar del Plata sin clases presenciales: "Es difícil pensar que estamos peor que el Amba"

El colectivo Padres Organizados Mar del Plata no tardó en manifestar su "enojo" este viernes por la tarde después de que el gobernador Axel Kicillof excluyera a General Pueyrredon de los distritos que podrán recuperar a mediados la próxima semana la presencialidad educativa, una actividad que permanece prohibida a nivel local desde que se produjo el retroceso a fase 2 a raíz de la escalada de casos de Covid-19.

"Ahora necesitamos saber qué dice nuestro intendente, qué datos hay de Mar del Plata en los últimos 15 días y qué se está evaluando. Parece difícil pensar que tengamos peores índices sanitarios que el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba)", apuntó Sol Chechile, una de las integrantes del grupo que se gestó en la ciudad para fortalecer el reclamo.

En el marco de la tercera vigilia que hizo este viernes por la tarde en las escalinatas de la Municipalidad, la mamá consideró que el anuncio de Kicillof fue "vacío de todo contenido importante". "Esperábamos que hoy dijera que las escuelas iban a estar abiertas igual en fase 2, como pasa en el resto del mundo. Hoy en Mar del Plata no hay nada cerrado; solo las escuelas", apuntó.

La mujer lamentó que "los chicos sigan siendo rehenes" de una medida que pasa por una "decisión política". "Esto no tiene nada de sentido sanitario ni epidemiológico ni nada", expresó, y agregó: "Nos enoja ver que sigan dejando a los chicos de lado y no tengan en cuenta su salud integral. Las clases no afectan la situación sanitaria y hay mucha evidencia que lo demuestra".

Chechile también dijo que el discurso de Kicillof fue "confuso" y reconoció incertidumbre en un sector de la comunidad educativa de Mar del Plata. "No sabemos si volvemos o no, los colegios tampoco, es todo más de lo mismo. Es una pena que no evalúen las consecuencias de esta decisión", afirmó, ante la consulta de 0223.

En el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, el mandatario bonaerense confirmó que desde el miércoles Villa Gesell, Adolfo González Chávez y Colón y todos los distritos del conurbano recuperarán las clases presenciales ya que pasarán de la fase 2 a la fase 3. Según Kicillof, el Amba mantuvo en los últimos 15 días una incidencia de 401 contagios cada 100 mil habitantes, lo cual está dentro de los parámetros que fija el Ministerio de Salud de la Nación.

Kicillof aclaró al respecto que el sistema de fases "sigue funcionando con indicadores epidemiológicos y criterios objetivos". "El problema no es la actividad en sí o los espacios cerrados de las instituciones donde funcionan sino toda la movilización que implica una actividad", señaló, y pidió: "Hay que cuidar la presencialidad. Falta mucho para que los números bajen a los niveles deseables".

Por esta fecha, las mamás y papás que forman parte del colectivo llevan adelante una junta de firmas para sumar adhesiones a un amparo colectivo que impulsarán en los próximos días para insistir con el reclamo a través de la Justicia, tal como hizo en primer lugar el Instituto Albert Einstein.

NOTICIA EN DESARROLLO.-