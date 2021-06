Presencialidad educativa: "La vuelta de los cines y teatros fue la gota que rebalsó el vaso"

Padres Organizados Mar del Plata tiene expectativas de que haya una respuesta pronta y favorable al amparo colectivo que presentaron este viernes después de que la Justicia local haya dejado un precedente de reconocimiento del reclamo por la presencialidad educativa a partir del fallo que habilitó la vuelta a las aulas en el Colegio Holy Mary Of Northern Hills.

Victoria Palenzola, la abogada del grupo de padres y madres, confirmó que para mediados de la semana próxima debería haber una resolución sobre la cautelar solicitada por parte del Juzgado Federal Nº4, a cargo de Alfredo López, el magistrado que días atrás quedó envuelto en una polémica por emitir un fallo con carga ideológica-religiosa contra la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Respecto de la presentación judicial, la letrada precisó que las instituciones educativas representadas son 32, con el respaldo de las firmas de más de 500 papás y mamás. En el expediente, según dijo, se incluyó el testimonio de "profesionales de renombre" que abordan la problemática y otros informes médicos que dan cuenta de las consecuencias de la falta de presencialidad en la primera infancia, fundamentalmente.

"No pedimos que sea obligatoria la presencialidad. Obvio que bregamos por por eso pero instamos a que aquellos que no lo desean por la razón que fuere, tengan garantizada la cursada bajo la modalidad virtual. Entendemos que varios van a adherir a nuestro pedido en caso de que hagan lugar a lo solicitado", aclaró la representante legal del colectivo, en declaraciones a 0223 Radio.

En este marco, Palenzola no evitó las críticas para con el Gobierno de Axel Kicillof y acusó discrecionalidad en las decisiones tomadas en este contexto de segunda ola del Covid-19. "Es una situación bastante decepcionante, máxime cuando tomamos conocimiento de que estaban habilitados los cines y teatros con espectadores. Y nosotros tenemos que estar recurriendo a la Justicia para que los chicos vayan al colegio", señaló.

"No lo entiendo; es totalmente ilógico. No tengo nada contra los cines y teatros, pero los chicos tendrían que estar yendo a los colegios en este momento", consideró, y reconoció: "Esto ultimo fue la gota que rebalsó el vaso. No se entiende tanto ensañamiento contra la presencialidad".

Hace 25 días que General Pueyrredon permanece sin presencialidad. La actividad en las aulas quedó suspendida desde que el presidente Alberto Fernández decretó un confinamiento total por 9 días. Luego, al finalizar ese período, la Provincia ubicó al distrito en "fase 2, con lo que extendió la prohibición que rige hasta estos días.

En la última semana, la polémica por las clases presenciales se reavivó en Mar del Plata después de que el gobernador decidiera sostener la virtualidad a nivel local a diferencia de los 40 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), donde desde el miércoles hay cursadas en las escuelas con todos los protocolos. En el gobierno de Guillermo Montenegro leyeron esa decisión como una "discriminación" y profundizaron el reclamo.

Con este amparo colectivo, ya son tres las demadas judiciales que están en curso en la ciudad por la vuelta de la presencialidad. Una de ellas es impulsada por los representantes legales del Instituto Albert Einstein - la primera institución que llevó el debate a la Justicia - y la otra fue presentada por Hugo Llugdar, titular de la Asesoria de Incapaces Nº2 que se invocó "en representación de todo el colectivo de chicos y chicas del Departamento Judicial" marplatense.

Para intervenir en este caso, el juez federal Alfredo López ya tiene dos precedentes inmediatos, ya sea por el sí o no de la presencialidad. Uno de ellos es el de Gabriela Judit de Sabato, la jueza que otorgó este viernes la cautelar para que se reanuden las clases en el colegio Northern Hills. El otro es el del magistrado Maximiliano Colángelo, quien negó el recurso al Einstein.