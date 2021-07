A pesar del "martes 13", las lanchitas salen a pescar igual: "No existe la mufa"

"No te cases ni te embarques" reza el dicho que se repite en cada martes 13, el día históricamente asociado con la mala suerte. Algunos, los más supersticiosos, hacen caso a la tradición pero otras personas afrontan la fecha con buena energía y siguen su vida con normalidad.

La pesca, por ejemplo, está lejos de paralizarse. Todo lo contrario: gracias al sol y el cielo despejado, los muelles fueron escenario de una jornada de intenso trabajo para algunas embarcaciones que aprovecharon el regalo excepcional de este martes invernal.

"Acá no hay ni martes 13 ni sábado ni domingo. No existe eso. No hay cábala, tampoco muchas. Es simple: nosotros dependemos mucho del tiempo, y trabajamos cuando el tiempo nos deja", explica "Tato" Caridi, capitán de la lanchita "Siempre Sara Madre".

El pescador, con cuarenta y cuatro años de experiencia en el sector, dice que lo único que se respeta en el Puerto es el Día de los Muertos, que se conmemora cada 2 de noviembre. "También respetamos lo más que se pude los días de los santos como Santa María de la Scala o de San Jorge. A veces salimos pero tratamos de respetarlos", comenta.

La postal, a pesar del día de sol, no deja de ser triste: apenas se ven algunas lanchas activas en el Puerto marplatense y el número no tiene que ver con ninguna superstición sino con la crisis que se ha profundizado año tras año.

"Las 12 lanchas que quedamos hacemos la vida de siempre. Acá había en su momento 140 o 150 lanchas pero ya no queda nada. Algunos se jubilan, la gente las vende, y al desaparecer la anchoíta también se complicó. Mucho sufrimiento", lamenta "Tato", en una charla con 0223.

El trabajador pesquero también cuestiona el avance de los lobos marinos sobre la banquina. "Antes se sentía olor a pescado pero ahora lo que hay es olor a bosta de lobo marino. Y donde descargamos par comer tampoco se puede porque hay 200 animales ahí. La facultad vino, estudió y dijo todas las enfermedades que eso produce pero así se sigue trabajando", apunta.

"Siempre Sara Madre" fue construida en madera en el '95. "La madera tiene más duración que el fierro porque puede durar 40 años si se la cuida bien pero el fierro, a los 10 años, ya hay que ir cambiando algunas chapas. Hay lanchas de cedro todavía", resalta "Tato", que agrega: "Llevo 44 años pescando y lo voy a seguir haciendo siempre. Esto es una forma de vida. Te tiene que gustar, armar tu red, renegar, romper en las piedras, pero mi vida está en la costa".

El mito del martes 13

En realidad, la "mala suerte" está más vinculada al número 13 que al día de la semana en que caiga, aunque también es cierto que depende del lugar del mundo en donde esto suceda: en la mayor parte de las culturas anglosajonas asocian al viernes mientras que en Hispanoamérica al martes.

Si bien no hay una teoría clara que indique el porqué de su mala fama. El 13 era el número que se le daba a Judas, el traidor de la Última Cena. También eran 13 los espíritus malignos en la Cábala judía. Además, en la Biblia, es en el capítulo 13 del Apocalipsis cuando llega el anticristo.

Además, el martes es señalado por la mitología clásica. Es un día asociado con Marte, dios de la guerra, era propicio para la batalla, pero no para el cierre de acuerdos y negocios según las creencias de la Antigua Roma. Además, sucesos de gran impacto para la cristiandad, como la caída de Constantinopla ante los turcos en 1453 fueron en día martes.

Lo cierto es que, más allá del mito popular que se renueva con el paso del tiempo, no hay ninguna evidencia científica que señale que esta fecha, ni el viernes 13, son días de "mala suerte".