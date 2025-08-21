Impactante: un enfermero violó a una paciente mientras la atendía en el hospital

Un enfermero fue condenado por violar a una paciente y cumplirá un castigo de 8 años de cárcel efectiva: así lo definió un tribunal integrado por los jueces Cristian Piana, Juan Pablo Encina y Florencia Martini, en la capital de Neuquén. Además, se dispuso el registro de los datos genéticos y la inscripción del hombre en el Registro de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

La Fiscalía había solicitado una pena de 11 años y medio de prisión, mientras que la defensa había requerido el mínimo de ocho años que establece el Código Penal para el delito de "abuso sexual agravado por la guarda". El tribunal no consideró como agravantes el daño psicológico de la víctima, ya que no pudo ser demostrado por la psicóloga interviniente. Con respecto al género y edad, la ley sólo lo considera agravante en casos de menores de edad, y al estado de indefensión ya se encuentra contemplado.

Como atenuantes, al mismo tiempo, los magistrados valoraron el reconocimiento de responsabilidad del sospechoso, su pedido de perdón hacia la damnificada y la ausencia de antecedentes condenatorios. El condenado reconoció que el 2 de noviembre de 2024, entre las 8.20 y las 8.45, cometió el abuso sexual mientras estaba a cargo de una paciente en la habitación en la que estaba internada.

Por lo pronto, lo hizo aprovechando un estado de “convalecencia e indefensión”. La mujer, una adulta mayor de más de 70 años, sufrió un tremendo impacto psicoemocional a raíz de la violación. A su vez, el Ministerio Público había valorado como agravante el daño institucional que produjo el accionar del enfermero, afectando la confianza en la típica relación médico-paciente.