“No me gusta el resultado, pero respetamos la decisión del jurado”

Minutos después de que el presidente del jurado confirmar la decisión de declarar no culpables a los tres acusados de abusar de una adolescente en el camping El Durazno, el fiscal Guillermo Nicora reconoció que junto a la fiscal Ana María Caro tenían un respeto absoluto y total con la decisión que tomaron más allá de no compartirla.

“El jurado está para analizar el caso y la prueba y en este debate no hubieron irregularidades ni advertimos nada indebido. Pudimos presentar prueba y profesionales de nivel internacional, exponer que significan conceptos como consentimiento y maduración sexual, y las instrucciones que les dio el Juez Fabián Riquert fueron con perspectiva de género”, señaló en la recova del Teatro Auditorium.

Para Nicora no existieron contradicciones ni prueba que desmintiera a la menor, pero evaluó que el jurado evaluó que las pruebas física no tenían la trascendencia suficiente. En tal sentido se mostró sorprendido porque consideraron como consentida la relación sexual que uno de los acusados reconoció tener en su declaración más allá de todas las explicaciones que dieron para que se entendiera que no era posible.

“No creo que el jurado se haya apartado, muy a mi pesar, de ciertas características de nuestra sociedad donde la creencia de que las mujeres ‘no pueden ser violadas si no son buenas víctimas’. Creo que esto no es culpa de las personas que estuvieron en el jurado sino de la sociedad a la que todos pertenecemos. Esta es mi visión dolorosa del caso”, agregó.

En la misma línea señaló que la realización del juicio en ese ámbito ese era el mejor escenario posible, aunque no le gustar el resultado. “Lo considero como una derrota de los principios de abolir la dominación patriarcal, como una derrota social”, graficó.

Con relación a la tarea realizada remarcó que la parte acusatoria tuvo un buen y sólido trabajo en equipo, y destacó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal 3 a través del Juez y de todos los empleados para garantizar el desarrollo del debate en ese lugar.