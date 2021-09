"Machista y escandaloso": las críticas del movimiento de Mujeres al fallo por el caso de abuso en el camping

El Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata y Batán manifestó este sábado por la mañana un "enérgico repudio" al veredicto de absolución que resolvió el jurado popular en favor de Lucas Pitman, Tomás Jaime y Juan Cruz Villalba, quienes estaban acusados de violar de una niña en enero de 2019 en el camping "El Durazno" de Miramar.

"La violación es un delito contra la integridad sexual. Desde que se hizo público el ataque a la libertad y la voluntad sexual de una niña perpetrado por Pitman, Villalba y Jaime, la estrategia defensista fue intentar ensuciar la credibilidad de la víctima menor de edad", apuntaron. en un comunicado.

Para la organización feminista, el fallo judicial es "escandaloso" y da cuenta de la "expresión de una sociedad machista". "El juicio por jurados no debe ser aplicado nunca para casos de abuso sexual o de femicidio, por no contar con perspectiva de género. No son las víctimas ni su vida privada las que deben ser juzgadas ni estigmatizadas", indicaron.

En el movimiento local renovaron la preocupación por la sentencia al entender que representa una "impunidad total" y que "sienta un terrible precedente". "Exigimos Justicia para la niña y nos solidarizamos con la familia. Exigimos el cumplimiento efectivo de la Ley Micaela. Basta de impunidad. Exigimos un Sistema Judicial que proteja a la Niñez", concluyeron, en sus petitorios.

El fallo se conoció el viernes por la tarde, pasadas las 18, después de cuatro días de debate en el teatro Auditorium, el escenario elegido para garantizar los protocolos básicos de la pandemia del Covid-19 con todas las personas y funcionarios necesarios para esta etapa del proceso.

Al tratarse de un jurado popular, integrado por seis mujeres y seis hombres. su sentencia reviste carácter inapelable, por lo que ni el Ministerio Público Fiscal ni el particular damnificado cuentan con instancias judiciales a futuro para revertir esta decisión de no condenar a Pitman, Jaime y Villalba.