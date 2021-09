“Quedó claro el consentimiento y que no hubo una situación de violencia”

La abogada de uno de los jóvenes declarados no culpables en el juicio por jurados por el abuso en el camping El Durazno que culminó el viernes en el teatro Auditorium, calificó como un “acto de justicia” la resolución y destacó el desarrollo del debate que terminó sin ningún tipo de nulidad posible.

Para la defensora de Lucas Pittman quedo perfectamente claro que la relación fue consentida y que no hubo violencia. “Las pericias confirmaron que la chica no estaba alcoholizada ni drogada, no se acreditó signo alguno de lucha o defensa y no se hallaron lesiones”, indicó.

“Nos adjudicaban a los abogados defensores un visión machista porque no pueden comprender que una adolescente de 14 años ya tenga iniciación sexual y pueda experimentarlo con total libertad”, señaló.

Agüero recordó que el abuso sexual agravado se configura si es menor de 13 años y en este caso la figura planteada no estaba y además se acreditó la falta de violencia argumentada. “El consentimiento estuvo acreditado y no hubo una superioridad de partes porque fueron dos jóvenes que se encontraron y decidieron”, agregó.

La profesional agregó que la presencia de peritos por parte de la fiscalía y del particular damnificado y las instrucciones que dio el Juez Fabián Riquert tuvo “absoluta” perspectiva de género. “Más allá de la presión mediática y social, los jurados de manera libre y anónima permitieron que la verdad saliera a la luz”, concluyó.