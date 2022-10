Día de definiciones: el HCD se dispone a aprobar la ordenanza para ampliar el servicio de guardavidas

Una jornada de importantes definiciones tiene reservada el Concejo Deliberante para la nueva sesión ordinaria que se realizará este jueves. Por un lado, en principio, el concejal Nicolás Lauría aportaría un voto clave para que la oposición logre aprobar la ampliación del servicio de guardavidas de cinco a seis meses. Por el otro, el oficialismo podría cantar victoria con la validación del Pliego de Bases y Condiciones para la licitación de la operación del predio de residuos, gracias a la abstención del Frente de Todos.

El histórico reclamo de guardavidas para que el operativo se inicie en octubre está cerca de convertirse en realidad, ya que la oposición contaría con los votos necesarios para aprobar la modificación de la Ordenanza 14.269 que regula el servicio de seguridad de las actividades acuáticas. El principal cambió del proyecto del Frente de Todos apunta a llevar el operativo de los actuales 150 a 180 días, los cuales deberán cumplirse entre el 1 de octubre y el 30 de abril.

El definitorio voto 13 provendría de Nicolás Lauría, quien ya le habría adelantado a los referentes de los guardavidas que apoyará el proyecto. Si bien el exbasquetbolista viene evidenciando un acercamiento al oficialismo, mantiene una agenda propia y este punto lo encontraría distanciado de las pretensiones del intendente Montenegro. Además, cuenta con un antecedente que lo expondría en caso de no apoyar a los guardavidas: en 2021 presentó un proyecto para que haya un operativo de emergencia durante el fin de semana largo de octubre.

Con el apoyo de Lauría, Juntos quedaría sin chances de acceder a un 12 a 12 que le permita el desempate favorable de la presidenta, Marina Sánchez Herrero. Son dos los argumentos que expone el oficialismo para votar en contra. Por un lado, en base a la proyección realizada por la Secretaría de Hacienda sobre que el mes extra demandará un presupuesto extra de 330 millones, partida que no está contemplada en el Presupuesto 2022 y que podría afectar la “ecuación económica” de la Comuna, a meses de concluir el año. En segundo lugar, sostienen que no es necesaria una ampliación del operativo en todas las playas en octubre, dado que los balnearios con mayor asistencia de público ya cuentan con una guardia que se implementa desde el 1 de octubre. El mismo se lleva adelante en 18 playas de La Perla, Playa Grande, Torreón del Monje y algunas pocas del sur, aunque en el horario reducido de 11 a 17, y no de 8 a 20 horas, como propone el Frente de Todos.

Además, sobre la marcha de la sesión, Acción Marplatense presentará una modificación que ya fue acordada con el Frente de Todos. Se trata del cambio del Artículo 2º del proyecto original, donde se abre la puerta a que la Municipalidad gestione la llegada de fondos de Provincia y Nación, pero quedando la responsabilidad de la implementación en la propia Comuna.

El Concejo también debatirá otro tema de relevancia, el de la licitación del predio de residuos. Foto: 0223.

El gobierno podría avanzar con una licitación clave

La elevación de un Pliego de Bases y Condiciones para licitar la operatoria del predio de disposición final de residuos fue uno de los grandes temas de la agenda legislativa que se trazó el gobierno para 2022. Y podría salir victorioso en caso de repetirse la abstención que el Frente de Todos viene ejerciendo en las comisiones de trabajo, lo que le permitió al oficialismo avanzar pese a las críticas de Acción Marplatense y Creciendo Juntos. Si bien el principal bloque opositor viene manifestando un discurso crítico hacia el pliego elevado por el gobierno, explicitó su postura de no trabajar modificaciones al proyecto.

El expediente llega con dos dictámenes, uno mayoritario del oficialismo que refrenda el proyecto original presentado por el Ejecutivo en junio, si bien se prevé que el radicalismo anuncie algunos cambios menores sobre la hora. Uno de ellos apuntaría a que los oferentes presenten el plan de trabajo conjuntamente con la oferta y no a posteriori de la adjudicación, como está previsto.

En tanto, Acción Marplatense insistirá con una batería de modificaciones que planteó la semana pasada y que no fueron aceptadas por el oficialismo. Las principales apuntan a la incorporación al pliego de las obras de infraestructuras que el gobierno prevé realizarlas con autonomía de esta licitación. La más relevante apunta a la construcción del Módulo 2, a sabiendas que Módulo 1 está llegando al límite de su vida útil. Además, el concejal Horacio Taccone también presentó por escrito cambios a diversos artículos para facilitar que más empresas puedan participar de la licitación.